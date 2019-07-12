Emre Mor'un menajeri tas koydu!
Galatasaray ile el sıkışan Emre Mor’a menajerlik şirketi WBD Sports ihtar çekti. Aradan çıkartıldıklarını ifade ederek mahkemeye gideceğini açıkladı...
Galatasaray'a imza atmaya hazırlanan Emre Mor'un başı menajerlik şirketiyle derde girdi. Yazılı açıklama yayınlayan WBD Sports, milli futbolcunun Galatasaray ile bireysel transfer görüşmesi yaparak menajerlik sözleşmesini çiğnediğini iddia etti. Şirketin açıklamasında, "Emre Mor, 1 Temmuz'da bize Whatsapp mesajı atarak size yeni bir kulüp bulmamızı talep ettiniz. Sizin için birçok kulüple transfer görüşmesi yaptık. 2 Temmuz'da Galatasaray ile iletişime geçtik. Ancak Galatasaray, 9 Temmuz tarihinde şirketimizi aradan çıkararak onlarla transfer görüşmesi yaptığınızı bize iletti. Bu konuda mahkeme sürecini başlatmadan önce sizin de onayınızı almak istedik. Size son bir şans veriyor ve 3 gün içinde yanıt bekliyoruz. Eğer yanıt alamazsak mahkeme sürecini başlatacağız" ifadelerine yer verildi.
GÖZDEN ÇIKARDI
Celta Vigo'da yeni sezon öncesi Galatasaray ile anlaşan Emre Mor ile birlikte Hjulsager, Jensen de kamp kadrosuna alınmadı. Teknik Direktör Escriba yaptığı açıklamada, "Takımdan ayrılmak üzereler fakat bununla kulüp ilgileniyor" dedi.
- 12.7.2019
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Diagne: Oynarsam kazanırız!
Toplam 2
Yorum
austin fernando-ndiaye bozuldu en az bu kalite olmalı öyle topal şu bu olacaksa yandık.onyekuruda giderse 3 önemli oyuncu şu an yok
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Diagne: Oynarsam kazanırız!
Toplam 2
Yorum
austin maalesef gs transferde aslında iyi gitmiyor takım yaşlandırıldı genç oyunculara yatırım hiç yok.durmadan kalite kaybediyor
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Beşiktaş Andres Lioi'yi gündemine aldı
Toplam 2
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eray alper potuk,epuranu,mehmet topal gibi oyuncular gelirse çok iyi olur yerli olarak
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