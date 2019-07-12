Emre Mor'un menajeri tas koydu!

Galatasaray'a imza atmaya hazırlanan Emre Mor'un başı menajerlik şirketiyle derde girdi. Yazılı açıklama yayınlayan WBD Sports, milli futbolcunun Galatasaray ile bireysel transfer görüşmesi yaparak menajerlik sözleşmesini çiğnediğini iddia etti. Şirketin açıklamasında, "Emre Mor, 1 Temmuz'da bize Whatsapp mesajı atarak size yeni bir kulüp bulmamızı talep ettiniz. Sizin için birçok kulüple transfer görüşmesi yaptık. 2 Temmuz'da Galatasaray ile iletişime geçtik. Ancak Galatasaray, 9 Temmuz tarihinde şirketimizi aradan çıkararak onlarla transfer görüşmesi yaptığınızı bize iletti. Bu konuda mahkeme sürecini başlatmadan önce sizin de onayınızı almak istedik. Size son bir şans veriyor ve 3 gün içinde yanıt bekliyoruz. Eğer yanıt alamazsak mahkeme sürecini başlatacağız" ifadelerine yer verildi.

GÖZDEN ÇIKARDI

Celta Vigo'da yeni sezon öncesi Galatasaray ile anlaşan Emre Mor ile birlikte Hjulsager, Jensen de kamp kadrosuna alınmadı. Teknik Direktör Escriba yaptığı açıklamada, "Takımdan ayrılmak üzereler fakat bununla kulüp ilgileniyor" dedi.