Yusuf Günay: Takdir bekliyoruz
Galatasaray'ın Divan kurulu toplantısı dün gerçekleştirilirken yönetim kurulu adına Başkan Yardımcısı Yusuf Günay açıklamalarda bulundu. Yönetim olarak ilk günden bu yana yapısal sorunları çözmek için çalıştıklarını belirten Günay, "Galatasaray'ın bütün sorunlarını teker teker yönetim kurulu tarafından daha önce olmadığı gibi masaya yatırıyoruz ve geldiğimiz nokta da ortada. Bunun takdir edilmesini bekliyoruz" dedi.
Galatasaray'ın Divan kurulu toplantısı dün gerçekleştirilirken yönetim kurulu adına Başkan Yardımcısı Yusuf Günay açıklamalarda bulundu. Yönetim olarak ilk günden bu yana yapısal sorunları çözmek için çalıştıklarını belirten Günay, "Galatasaray'ın bütün sorunlarını teker teker yönetim kurulu tarafından daha önce olmadığı gibi masaya yatırıyoruz ve geldiğimiz nokta da ortada. Bunun takdir edilmesini bekliyoruz" dedi. Tüzük değişikliğine ihtiyaç olduğunu da belirten Yusuf Günay, bir haftadır bu konuda çalıştıkları da kaydetti.
VİCDANEN RAHATSIZ OLDUM
Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, UEFA kriterlerini tutturma konusunda endişelerinin olmadığı söyledi. Kançal, "Başarılı mali tabloların arkasında idari reformlar var" dedi ve Cengiz'in 2011 yılında attığı bir tweet'in gündeme getirilmesinden vicdanen rahatsız olduğunu belirtti.
BAŞKAN 375 MİLYON LİRA VERDİ
Kaan Kançal, Cengiz ve Albayrak'ın kulübe maddi olarak da destek verdiğini ifade ederek, "Cengiz'in şahsi olarak kulübümüze verdiği kefalet tutarı 375 milyon TL. Albayrak'ın da 390 milyon TL. Divan'da konuşulurken, hakkını teslim ederek konuşulması gerekiyor" şeklinde konuştu.
- 11.7.2019
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Galatasaray ve Sevilla anlaştı
Toplam 2
Yorum
gsgs cr. ronaldo ya karşı mesa mı oynayacak. takım kculmee mı gidiyor. fermnando daha iyidir.
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Galatasaray ve Sevilla anlaştı
Toplam 2
Yorum
mesa kimdir yaaa saçmalayaın mesa kimmiş ya. sevilla nın tarık çamdal ı nı bize kakalıyorlar. bize para lazım.5 mıl yon u veren fernando yu alır.
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Fenerbahçe'den Rizespor'a gidecek isimler belli oldu!
Toplam 2
Yorum
YALAN, GURUPÇU İŞİ SADECE BU İKİ İSME VERDİ RİZE MURİÇ İ. 3.5 MİLYON EURO YALAN
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