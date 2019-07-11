Yusuf Günay: Takdir bekliyoruz

Galatasaray'ın Divan kurulu toplantısı dün gerçekleştirilirken yönetim kurulu adına Başkan Yardımcısı Yusuf Günay açıklamalarda bulundu. Yönetim olarak ilk günden bu yana yapısal sorunları çözmek için çalıştıklarını belirten Günay, "Galatasaray'ın bütün sorunlarını teker teker yönetim kurulu tarafından daha önce olmadığı gibi masaya yatırıyoruz ve geldiğimiz nokta da ortada. Bunun takdir edilmesini bekliyoruz" dedi. Tüzük değişikliğine ihtiyaç olduğunu da belirten Yusuf Günay, bir haftadır bu konuda çalıştıkları da kaydetti.

VİCDANEN RAHATSIZ OLDUM

Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, UEFA kriterlerini tutturma konusunda endişelerinin olmadığı söyledi. Kançal, "Başarılı mali tabloların arkasında idari reformlar var" dedi ve Cengiz'in 2011 yılında attığı bir tweet'in gündeme getirilmesinden vicdanen rahatsız olduğunu belirtti.

BAŞKAN 375 MİLYON LİRA VERDİ

Kaan Kançal, Cengiz ve Albayrak'ın kulübe maddi olarak da destek verdiğini ifade ederek, "Cengiz'in şahsi olarak kulübümüze verdiği kefalet tutarı 375 milyon TL. Albayrak'ın da 390 milyon TL. Divan'da konuşulurken, hakkını teslim ederek konuşulması gerekiyor" şeklinde konuştu.