Galatasaray'da gözler mahkemede

Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun göreve devam edip etmeyeceği bugün belli olacak. Yönetimin idari açıdan ibra edilmemesinin ardından mahkemeye giden Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay, göreve devam edebilmek için idari tedbir kararı aldırmıştı. Bu kararla, seçim zorunluluğunu ortadan kalksa da tedbir kararının kaldırılması yönünde yapılan başvuru işleri karıştırmıştı. 13 Haziran'da ertelenen dava bugün İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesinde saat 11.30'da başlayacak. Mahkeme heyeti, tedbir kararını kaldırması durumunda yönetim 1 ay içinde seçime gidecek. Tedbir kararı kaldırılmazsa mevcut yönetim kurulu görevine devam edecek.

KOZAK: SIKIYSA GELİN ÖLDÜRÜN!

Galatasaray'ın bugünkü kritik duruşması öncesi sinirler gerildi. Divan kurulu üyesi Hayri Kozak, ultrAslan taraftar grubunun bugün görülecek tedbir davasına gideceğini açıklaması üzerine, "Bu konuyla doğrudan ilgili arkadaşlara söylüyorum. Ayaklarını denk alsınlar. Aklımızı başımıza alalım. Muhataplarımızı iyi tanıyalım. Burası dağ başı değil, Galatasaray! Kim oluyor bunlar? Sıkıysa gelin. Ben gidiyorum. Öldürün beni" dedi.

YUSUF GÜNAY: TAKDİR BEKLİYORUZ

Galatasaray'ın Divan kurulu toplantısı dün gerçekleştirilirken yönetim kurulu adına Başkan Yardımcısı Yusuf Günay açıklamalarda bulundu. Yönetim olarak ilk günden bu yana yapısal sorunları çözmek için çalıştıklarını belirten Günay, "Galatasaray'ın bütün sorunlarını teker teker yönetim kurulu tarafından daha önce olmadığı gibi masaya yatırıyoruz ve geldiğimiz nokta da ortada. Bunun takdir edilmesini bekliyoruz" dedi. Tüzük değişikliğine ihtiyaç olduğunu da belirten Yusuf Günay, bir haftadır bu konuda çalıştıkları da kaydetti.

VİCDANEN RAHATSIZ OLDUM

Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, UEFA kriterlerini tutturma konusunda endişelerinin olmadığı söyledi. Kançal, "Başarılı mali tabloların arkasında idari reformlar var" dedi ve Cengiz'in 2011 yılında attığı bir tweet'in gündeme getirilmesinden vicdanen rahatsız olduğunu belirtti.

BAŞKAN 375 MİLYON LİRA VERDİ

Kaan Kançal, Cengiz ve Albayrak'ın kulübe maddi olarak da destek verdiğini ifade ederek, "Cengiz'in şahsi olarak kulübümüze verdiği kefalet tutarı 375 milyon TL. Albayrak'ın da 390 milyon TL. Divan'da konuşulurken, hakkını teslim ederek konuşulması gerekiyor" şeklinde konuştu.