Fulham’la görüşüyor
Galatasaray'da orta saha transferinde Jean Michael Seri isminin listeye alındığı ve girişimlerin başladığı iddia edilmişti. Ancak Fulham'da forma giyen Fildişili orta saha oyuncusu hakkında menajerinden transfer açıklaması geldi.
Galatasaray'da orta saha transferinde Jean Michael Seri isminin listeye alındığı ve girişimlerin başladığı iddia edilmişti. Ancak Fulham'da forma giyen Fildişili orta saha oyuncusu hakkında menajerinden transfer açıklaması geldi. Mala, "Birkaç hafta önce Roma ile görüştük. Seri, İtalya'da oynamak istiyor. Roma çok iyi bir kulüp" diye konuştu. Bu yakınlaşma Galatasaray'ın planlarını bozdu.
- 11.7.2019
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Galatasaray ve Sevilla anlaştı
Toplam 2
Yorum
gsgs cr. ronaldo ya karşı mesa mı oynayacak. takım kculmee mı gidiyor. fermnando daha iyidir.
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Galatasaray ve Sevilla anlaştı
Toplam 2
Yorum
mesa kimdir yaaa saçmalayaın mesa kimmiş ya. sevilla nın tarık çamdal ı nı bize kakalıyorlar. bize para lazım.5 mıl yon u veren fernando yu alır.
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Fenerbahçe'den Rizespor'a gidecek isimler belli oldu!
Toplam 2
Yorum
YALAN, GURUPÇU İŞİ SADECE BU İKİ İSME VERDİ RİZE MURİÇ İ. 3.5 MİLYON EURO YALAN
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