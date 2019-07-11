Fulham’la görüşüyor

Galatasaray'da orta saha transferinde Jean Michael Seri isminin listeye alındığı ve girişimlerin başladığı iddia edilmişti. Ancak Fulham'da forma giyen Fildişili orta saha oyuncusu hakkında menajerinden transfer açıklaması geldi. Mala, "Birkaç hafta önce Roma ile görüştük. Seri, İtalya'da oynamak istiyor. Roma çok iyi bir kulüp" diye konuştu. Bu yakınlaşma Galatasaray'ın planlarını bozdu.