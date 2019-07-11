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11 Temmuz 2019, Perşembe
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’la görüşüyor

Fulham’la görüşüyor

'da orta saha transferinde Jean Michael isminin listeye alındığı ve girişimlerin başladığı iddia edilmişti. Ancak 'da forma giyen Fildişili orta saha oyuncusu hakkında menajerinden açıklaması geldi.

'da orta saha transferinde Jean Michael isminin listeye alındığı ve girişimlerin başladığı iddia edilmişti. Ancak 'da forma giyen Fildişili orta saha oyuncusu hakkında menajerinden açıklaması geldi. Mala, "Birkaç hafta önce ile görüştük. Seri, 'da oynamak istiyor. Roma çok iyi bir kulüp" diye konuştu. Bu yakınlaşma Galatasaray'ın planlarını bozdu.

  1. 11.7.2019
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