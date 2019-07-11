Fernando Sevilla’da
Galatasaray'ın Brezilyalı ön liberosu Fernando Reges, La Liga ekiplerinden Sevilla'ya transfer oldu. 2017-2018 sezonu yaz transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'den 6 milyon euro karşılığında Galatasaray'a gelen 32 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı kulüple geçirdiği 2 sezonun ardından La Liga'nın yolunu tuttu.
Galatasaray'ın Brezilyalı ön liberosu Fernando Reges, La Liga ekiplerinden Sevilla'ya transfer oldu. 2017-2018 sezonu yaz transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'den 6 milyon euro karşılığında Galatasaray'a gelen 32 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı kulüple geçirdiği 2 sezonun ardından La Liga'nın yolunu tuttu. Sarı-kırmızılı formayla 2 Süper Lig, bir Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Fernando Reges için Galatasaray, Sevilla ile 4.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladı. Kariyerinin son dönemlerine yaklaşan Fernando'nun futbol yaşantısına İspanya'da devam etmek istediği ve bu nedenle Sevilla'nın teklifini kabul ettiği de ifade edildi.
BULUT FAKTÖRÜ
Galatasaray 1 yıl sözleşmesi kalan Fernando'yu Sevilla'ya 4.5 milyon euro'ya satarken bu transferde FIFA menajeri Ahmet Bulut büyük pay sahibi oldu. İspanyollarla yapılan görüşmede aktif rol oynayan Bulut, Terim'in kadroda düşünmediği Brezilyalı oyuncunun iyi fiyata satılmasını sağladı. Galatasaray bu satışla kasasını güçlendirdi.
- 11.7.2019
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Galatasaray ve Sevilla anlaştı
Toplam 2
Yorum
gsgs cr. ronaldo ya karşı mesa mı oynayacak. takım kculmee mı gidiyor. fermnando daha iyidir.
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Galatasaray ve Sevilla anlaştı
Toplam 2
Yorum
mesa kimdir yaaa saçmalayaın mesa kimmiş ya. sevilla nın tarık çamdal ı nı bize kakalıyorlar. bize para lazım.5 mıl yon u veren fernando yu alır.
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Fenerbahçe'den Rizespor'a gidecek isimler belli oldu!
Toplam 2
Yorum
YALAN, GURUPÇU İŞİ SADECE BU İKİ İSME VERDİ RİZE MURİÇ İ. 3.5 MİLYON EURO YALAN
Fernando Sevilla’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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