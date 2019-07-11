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11 Temmuz 2019, Perşembe
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Sevilla’da

Fernando Sevilla’da

'ın Brezilyalı ön liberosu Reges, ekiplerinden Sevilla'ya oldu. 2017-2018 sezonu yaz transfer döneminde ekiplerinden 'den 6 milyon euro karşılığında Galatasaray'a gelen 32 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı kulüple geçirdiği 2 sezonun ardından La Liga'nın yolunu tuttu.

'ın Brezilyalı ön liberosu Reges, ekiplerinden Sevilla'ya oldu. 2017-2018 sezonu yaz transfer döneminde ekiplerinden 'den 6 milyon euro karşılığında Galatasaray'a gelen 32 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı kulüple geçirdiği 2 sezonun ardından La Liga'nın yolunu tuttu. Sarı-kırmızılı formayla 2 , bir şampiyonluğu yaşayan Fernando Reges için Galatasaray, Sevilla ile 4.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladı. Kariyerinin son dönemlerine yaklaşan Fernando'nun futbol yaşantısına 'da devam etmek istediği ve bu nedenle Sevilla'nın teklifini kabul ettiği de ifade edildi.

BULUT FAKTÖRÜ
Galatasaray 1 yıl sözleşmesi kalan Fernando'yu Sevilla'ya 4.5 milyon euro'ya satarken bu transferde menajeri büyük pay sahibi oldu. İspanyollarla yapılan görüşmede aktif rol oynayan Bulut, Terim'in kadroda düşünmediği Brezilyalı oyuncunun iyi fiyata satılmasını sağladı. Galatasaray bu satışla kasasını güçlendirdi.

  1. 11.7.2019
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