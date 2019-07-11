Fernando Sevilla’da

Galatasaray'ın Brezilyalı ön liberosu Fernando Reges, La Liga ekiplerinden Sevilla'ya transfer oldu. 2017-2018 sezonu yaz transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'den 6 milyon euro karşılığında Galatasaray'a gelen 32 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı kulüple geçirdiği 2 sezonun ardından La Liga'nın yolunu tuttu. Sarı-kırmızılı formayla 2 Süper Lig, bir Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Fernando Reges için Galatasaray, Sevilla ile 4.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladı. Kariyerinin son dönemlerine yaklaşan Fernando'nun futbol yaşantısına İspanya'da devam etmek istediği ve bu nedenle Sevilla'nın teklifini kabul ettiği de ifade edildi.

BULUT FAKTÖRÜ

Galatasaray 1 yıl sözleşmesi kalan Fernando'yu Sevilla'ya 4.5 milyon euro'ya satarken bu transferde FIFA menajeri Ahmet Bulut büyük pay sahibi oldu. İspanyollarla yapılan görüşmede aktif rol oynayan Bulut, Terim'in kadroda düşünmediği Brezilyalı oyuncunun iyi fiyata satılmasını sağladı. Galatasaray bu satışla kasasını güçlendirdi.