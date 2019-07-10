West Ham Javier Hernandez'i takasta kullanacak
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in kadrosunda görmek istediği Meksikalı yıldız futbolcu Javier Hernandez'de sürpriz bir gelişme yaşandı. İngiliz basını oyuncunun takasta kullanılacağını iddia etti. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Meksikalı forvet oyuncusu Javier Hernandez ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Sky Sports'ta yer alan habere göre Olympique Marsilya forması giyen Florian Thauvin'i transfer etmek isteyen West Ham United, bunun karşılığında Fransız ekibine 40 milyon Euro artı Javier Hernandez'i önerecek. İngiliz kulübüyle 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan Chicharito lakaplı Meksikalı golcü, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada West Ham'da kalmasının kendisini mutlu edeceğini söylemişti.
31 yaşındaki deneyiml isim kariyerinde Bayer Leverkusen, Real Madrid ve Manchester United gibi takımlarda forma giydi.
- 10.07.2019
-
Igor Tudor Dorukhan Toköz'ü almaya geldi! Son dakika Beşiktaş transfer haberleri
Toplam 2
Yorum
nafi ünal bir beşiktaşlı olarak yönetime güveniyorum. Nasıl uygun olacaksa öyle yaparlar. iyi çalışmalar.
-
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıklarına yeni transfer Altay Bayındır da katıldı
Toplam 1
Yorum
SAKA İYİ KALECİ İNŞLLAH YANAL OYNATIR.VOLKAN DEMİRELİ OYNATMASINDA
-
Fenerbahçe'de kombineler 25 bine yaklaştı
Toplam 1
Yorum
şemsettin Her Zaman Her Yerde En BÜYÜK FENERBAHÇE
West Ham Javier Hernandez'i takasta kullanacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.