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10 Temmuz 2019, Çarşamba
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West Ham 'i takasta kullanacak

West Ham Javier Hernandez'i takasta kullanacak

'da teknik direktör 'in kadrosunda görmek istediği Meksikalı yıldız futbolcu 'de sürpriz bir gelişme yaşandı. İngiliz basını oyuncunun takasta kullanılacağını iddia etti. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

'ın kadrosuna katmak istediği Meksikalı forvet oyuncusu ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

'ta yer alan habere göre Olympique Marsilya forması giyen Florian Thauvin'i transfer etmek isteyen , bunun karşılığında Fransız ekibine 40 milyon Euro artı Javier Hernandez'i önerecek. İngiliz kulübüyle 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan Chicharito lakaplı Meksikalı golcü, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada West Ham'da kalmasının kendisini mutlu edeceğini söylemişti.

31 yaşındaki deneyiml isim kariyerinde Bayer Leverkusen, Real Madrid ve Manchester United gibi takımlarda forma giydi.

  1. 10.07.2019
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