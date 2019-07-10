West Ham Javier Hernandez'i takasta kullanacak

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Meksikalı forvet oyuncusu Javier Hernandez ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Sky Sports'ta yer alan habere göre Olympique Marsilya forması giyen Florian Thauvin'i transfer etmek isteyen West Ham United, bunun karşılığında Fransız ekibine 40 milyon Euro artı Javier Hernandez'i önerecek. İngiliz kulübüyle 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan Chicharito lakaplı Meksikalı golcü, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada West Ham'da kalmasının kendisini mutlu edeceğini söylemişti.

31 yaşındaki deneyiml isim kariyerinde Bayer Leverkusen, Real Madrid ve Manchester United gibi takımlarda forma giydi.