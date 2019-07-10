Muslera'ya alternatif bir yerli kaleci arayan Galatasaray'a sürpriz bir isim önerildi. Beşiktaş ile yollarını ayıran ve bonservisi elinde olan Tolga Zengin, menajerler tarafından sarı-kırmızılı takıma teklif edildi.
Muslera'ya alternatif bir yerli kaleci arayan Galatasaray'a sürpriz bir isim önerildi. Beşiktaş ile yollarını ayıran ve bonservisi elinde olan Tolga Zengin, menajerler tarafından sarı-kırmızılı takıma teklif edildi. Sarı-kırmızılıların 35 yaşında olması nedeniyle öneriye çekimser yaklaştığı ve yaşanacak gelişmelere göre hareket edeceği belirtildi.
- 10.7.2019
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nafi ünal bir beşiktaşlı olarak yönetime güveniyorum. Nasıl uygun olacaksa öyle yaparlar. iyi çalışmalar.
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Tolga Zengin Galatasaray'a! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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