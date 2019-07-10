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10 Temmuz 2019, Çarşamba
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'a!

Tolga Zengin Galatasaray'a!

Muslera'ya alternatif bir yerli kaleci arayan 'a sürpriz bir isim önerildi. ile yollarını ayıran ve bonservisi elinde olan , menajerler tarafından sarı-kırmızılı takıma teklif edildi.

Muslera'ya alternatif bir yerli kaleci arayan 'a sürpriz bir isim önerildi. ile yollarını ayıran ve bonservisi elinde olan , menajerler tarafından sarı-kırmızılı takıma teklif edildi. Sarı-kırmızılıların 35 yaşında olması nedeniyle öneriye çekimser yaklaştığı ve yaşanacak gelişmelere göre hareket edeceği belirtildi.

  1. 10.7.2019
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