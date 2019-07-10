Tolga Zengin Galatasaray'a!

Muslera'ya alternatif bir yerli kaleci arayan Galatasaray'a sürpriz bir isim önerildi. Beşiktaş ile yollarını ayıran ve bonservisi elinde olan Tolga Zengin, menajerler tarafından sarı-kırmızılı takıma teklif edildi. Sarı-kırmızılıların 35 yaşında olması nedeniyle öneriye çekimser yaklaştığı ve yaşanacak gelişmelere göre hareket edeceği belirtildi.