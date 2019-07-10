Şenol Güneş ve Fatih Terim zirvede
Türkiye'de en çok kazanan antrenörler belli oldu. Sarı-kırmızılılar önceki gün sözleşme yenilediğini duyurduğu Teknik Direktör Fatih Terim'e yıllık 18 milyon lira ödeyecek.
Türkiye'de en çok kazanan antrenörler belli oldu. Sarı-kırmızılılar önceki gün sözleşme yenilediğini duyurduğu Teknik Direktör Fatih Terim'e yıllık 18 milyon lira ödeyecek. İmparator böylece Türkiye'de bu sezondan geçerli olmak üzere en fazla kazanan ikinci hoca olacak. Listenin ilk sırasında ise A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş yer alıyor. Tecrübeli çalıştırıcı yıllık 19.5 milyon lira ile zirvede bulunuyor. Terim'i ise bu sezon Beşiktaş'ın başına geçen Abdullah Avcı takip ederken genç çalıştırıcı, 3 yılda 36 milyon TL kazanacak.
YANAL 4. SIRADA
Fenerbahçe'nin hocası Ersun Yanal, Güneş ve Terim'in oldukça gerisinde kaldı. Yıllık 10 milyon lira alan sarı-lacivertli hoca, listenin dördüncü basamağında kendine yer bulabildi. Trabzonspor'u başında yer alan Ünal Karaman ise mütevazı ücretiyle 8. sırada...
EN ÇOK KAZANAN 10 TEKNİK ADAM
Şenol Güneş Milli Takım 19.5
Fatih Terim G.Saray 18
Abdullah Avcı Beşiktaş 12
Ersun Yanal Fenerbahçe 10
Sergen Yalçın Y. Malatya 5.8
İsmail Kartal Ç. Rize 5
Aykut Kocaman Konya 4.7
Ünal Karaman Trabzon 4.5
Okan Buruk Başakşehir 3
Erol Bulut Alanya 3
- 10.7.2019
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nafi ünal bir beşiktaşlı olarak yönetime güveniyorum. Nasıl uygun olacaksa öyle yaparlar. iyi çalışmalar.
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