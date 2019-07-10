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10 Temmuz 2019, Çarşamba
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Şenol Güneş ve Fatih Terim zirvede

'de en çok kazanan antrenörler belli oldu. Sarı-kırmızılılar önceki gün sözleşme yenilediğini duyurduğu Teknik Direktör 'e yıllık 18 milyon lira ödeyecek.

'de en çok kazanan antrenörler belli oldu. Sarı-kırmızılılar önceki gün sözleşme yenilediğini duyurduğu Teknik Direktör 'e yıllık 18 milyon lira ödeyecek. İmparator böylece Türkiye'de bu sezondan geçerli olmak üzere en fazla kazanan ikinci hoca olacak. Listenin ilk sırasında ise A yer alıyor. Tecrübeli çalıştırıcı yıllık 19.5 milyon lira ile zirvede bulunuyor. Terim'i ise bu sezon 'ın başına geçen takip ederken genç çalıştırıcı, 3 yılda 36 milyon TL kazanacak.

YANAL 4. SIRADA
'nin hocası , Güneş ve Terim'in oldukça gerisinde kaldı. Yıllık 10 milyon lira alan sarı-lacivertli hoca, listenin dördüncü basamağında kendine yer bulabildi. Trabzonspor'u başında yer alan ise mütevazı ücretiyle 8. sırada...

EN ÇOK KAZANAN 10 TEKNİK ADAM
Şenol Güneş Milli Takım 19.5
Fatih Terim G.Saray 18
Abdullah Avcı Beşiktaş 12
Ersun Yanal Fenerbahçe 10
Y. 5.8
Ç. 5
Aykut Kocaman Konya 4.7
Ünal Karaman Trabzon 4.5
Okan Buruk Başakşehir 3
Erol Bulut Alanya 3

  1. 10.7.2019
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