Galatasaray ve Sevilla anlaştı
Galatasaray ile Sevilla arasında gerçekleşmesi beklenen Fernando-Roque Mesa takasında flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İspanya'dan Mundo Deportivo gazetesinin haberine göre iki takım, takas konusunda el sıkıştı.
Galatasaray ile Sevilla arasında gerçekleşmesi beklenen Fernando-Roque Mesa takasında flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İspanya'dan Mundo Deportivo gazetesinin haberine göre iki takım, takas konusunda el sıkıştı. Fernando Reges'in Sevilla ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamak için Roque Mesa'nın Galatasaray ile anlaşmasını beklediği belirtildi. Şimdi gözler 30 yaşındaki İspanyol oyuncu ile yapılacak görüşmelere çevrildi.
- 10.7.2019
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