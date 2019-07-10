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10 Temmuz 2019, Çarşamba
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Galatasaray ve Sevilla anlaştı

ile arasında gerçekleşmesi beklenen -Roque Mesa takasında flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 'dan gazetesinin haberine göre iki takım, takas konusunda el sıkıştı.

ile arasında gerçekleşmesi beklenen -Roque Mesa takasında flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 'dan gazetesinin haberine göre iki takım, takas konusunda el sıkıştı. Fernando Reges'in Sevilla ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamak için Roque Mesa'nın Galatasaray ile anlaşmasını beklediği belirtildi. Şimdi gözler 30 yaşındaki İspanyol oyuncu ile yapılacak görüşmelere çevrildi.

  1. 10.7.2019
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