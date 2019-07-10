Galatarasay'da Emre Çolak depremi! Şoke eden gerçek ortaya çıktı | Son dakika transfer haberleri - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
10 Temmuz 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Galatarasay'da Emre Çolak depremi! Şoke eden gerçek ortaya çıktı | Son dakika transfer haberleri

Galatarasay'da depremi! Şoke eden gerçek ortaya çıktı | Son dakika haberleri

Galatarasay'da Emre Çolak depremi! Şoke eden gerçek ortaya çıktı | Son dakika transfer haberleri

Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz, Adem Büyük ve son olarak Emre Mor’u kadrosuna katarak yerli oyuncu alternatiflerini çoğaltan ’in eski öğrencisi ’ı da istediği belirtilmişti. Şu anda boşta olduğu iddia edilen ve kendisine kulüp baktığı yazılıp çizilen Emre Çolak’ın bazı Süper Lig takımlarıyla görüştüğü söylenirken işin aslının sanıldığı gibi olmadığı, tecrübeli futbolcunun ile 2 yıl daha kontratının bulunduğu ortaya çıktı.

takımı 'dan ayrıldığı ve şu anda boşta olduğu iddia edilen 'ın kulübüyle 2 yıllık sözleşmesinin bulunduğu ortaya çıktı.

Geçtiğimiz sezon 'dan Suudi Arabistan takımına olan ve 14 maçta 1 gol atan 28 yaşındaki orta sahanın resmi olarak 2 yıllık sözleşmesi bulunurken, Akşam'ın haberine göre; tecrübeli futbolcunun iddia edildiği gibi boşta olmadığı ifade edildi.

alt yapısından yetişen Emre Çolak 2016 yılında sarı kırmızılı kulüpten kopmuş, yetenekli oyuncu önce Dportivo ardından Al Wahda'nın yolunu tutmuştu.

Fatih Terim'in sözleşmesinin şartları belli oldu

  1. 10.07.2019
  2. Güncelleme: 10.07.2019 11:30
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatarasay'da Emre Çolak depremi! Şoke eden gerçek ortaya çıktı | Son dakika transfer haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN