Galatarasay'da Emre Çolak depremi! Şoke eden gerçek ortaya çıktı | Son dakika transfer haberleri

Suudi Arabistan takımı Al Wahda'dan ayrıldığı ve şu anda boşta olduğu iddia edilen Emre Çolak'ın kulübüyle 2 yıllık sözleşmesinin bulunduğu ortaya çıktı.

Geçtiğimiz sezon Deportivo La Coruna'dan Suudi Arabistan takımına transfer olan ve 14 maçta 1 gol atan 28 yaşındaki orta sahanın resmi olarak 2 yıllık sözleşmesi bulunurken, Akşam'ın haberine göre; tecrübeli futbolcunun iddia edildiği gibi boşta olmadığı ifade edildi.

Galatasaray alt yapısından yetişen Emre Çolak 2016 yılında sarı kırmızılı kulüpten kopmuş, yetenekli oyuncu önce Dportivo ardından Al Wahda'nın yolunu tutmuştu.