Fernando transferinde 'Ahmet Bulut' etkisi

İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Fernando'yu kadrosuna katarken, İspanyol kulübü ile sarı kırmızılı kulüp adına görüşmeleri yapan menajer Ahmet Bulut, sarı kırmızılı ekibin kasasına 1.5 milyon Euro fazladan kazandırdı.



Sevilla, transfer döneminin başından bu yana Brezilyalı futbolcu için girişimlerini sürdürürken, İspanyol kulübü bonservis için kapıyı 3 milyon Euro'dan açtı. Uzun bir süre 3 milyon Euro'da direten Sevilla, Galatasaray'ın Banega'yı takasta kullanma isteğine de karşı çıkarken, menajer Ahmet Bulut devreye girerek iki kulüp arasında orta yolu buldu.



Galatasaray adına Sevilla ile görüşmeleri yapan Ahmet Bulut, İspanyol ekibini 3 milyon Euro'dan yüksek bir ücret ödemeye ikna ederken, Sevilla transfer için Galatasaray'a 4.5 milyon Euro ödemeyi kabul etti.



Böylelikle Galatasaray, iki sezon önce 6 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı 31 yaşındaki Fernando'yu, 4.5 milyon Euro'ya İspanyol ekibine göndermiş oldu.



SEVILLA, BANEGA'YI BIRAKMIYOR

Öte yandan Galatasaray'ın transfer döneminin başından bu yana kadrosuna katmak istediği Ever Banega için Sevilla olumsuz yanıt verdi. Sarı kırmızılıların Fernando'yla takas olarak kadrosuna katmak istediği Banega için Sevilla'dan 'Hayır' yanıtı gelince, Galatasaray yönetimi oyuncuyu bonservisiyle kadroya katmak için kollarını sıvamıştı. Sevilla, 31 yaşındaki oyuncuyu bonservisiyle de bırakmaya sıcak bakmayınca, Galatasaray için Banega transferi rafa kalktı.