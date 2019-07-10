Diagne sıkıntısı
Galatasaray'a gelmesi için taraftarın kampanya başlattığı Diagne için taraftarlar şimdi de Suudi Arabistan'a gitmesi için kampanya başlattı. Bu durum Fatih Terim'i de düşündürüyor.
Galatasaray'a gelmesi için taraftarın kampanya başlattığı Diagne için taraftarlar şimdi de Suudi Arabistan'a gitmesi için kampanya başlattı. Bu durum Fatih Terim'i de düşündürüyor. Ayrıca Afrika Kupası'ndan dönüşte Senegalli golcünün mental olarak toparlanma süreci de teknik heyeti endişelendiriyor. Eğer takımda kalırsa Diagne'nin psikolojik olarak düzelmesi için Terim'in ciddi bir çalışma yapması gerekecek.
- 10.7.2019
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