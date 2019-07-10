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10 Temmuz 2019, Çarşamba
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sıkıntısı

Diagne sıkıntısı

'a gelmesi için taraftarın kampanya başlattığı için taraftarlar şimdi de 'a gitmesi için kampanya başlattı. Bu durum 'i de düşündürüyor.

'a gelmesi için taraftarın kampanya başlattığı için taraftarlar şimdi de 'a gitmesi için kampanya başlattı. Bu durum 'i de düşündürüyor. Ayrıca 'ndan dönüşte Senegalli golcünün mental olarak toparlanma süreci de teknik heyeti endişelendiriyor. Eğer takımda kalırsa Diagne'nin psikolojik olarak düzelmesi için Terim'in ciddi bir çalışma yapması gerekecek.

  1. 10.7.2019
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