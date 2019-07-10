Cengiz'den Koç'a salvo
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fatih Terim'in TFF'den aldığı tazminat üzerine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yaptığı açıklamalara ağır bir cevap verdi.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fatih Terim'in TFF'den aldığı tazminat üzerine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yaptığı açıklamalara ağır bir cevap verdi. Sarı-lacivertlilerin yaptığı "Fener Ol" kampanyasına atıfta bulunan Başkan Cengiz, Terim'in hak ettiği tazminatını Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlayan Terim'i Dante'nin İlahi Komedyası ile selamladı. Cengiz, "Dante'yi bilirsiniz. İlahi Komedya'yı yazdı. Yaşasaydı bunu yeniden yazardı. Çocukların kumbarasındaki paraya talip olanlar ile çocukların kumbarasına para koyanlar eşdeğer görülüyor. Buradan da Fatih hocama selam olsun."
SABIR VE SAYGI!..
Başkan Mustafa Cengiz, transferler içinse taraftarlardan sabır ve kadroya saygı istedi. "G.Saray dünya kulübüdür" diyen Cengiz, "Biz bir futbolcuyu almıyorsak, veremediğimizden değil, vermediğimizdendir. Galatasaray istese hepsini alır. Mali şartları en iyi kulübüz. En iyisini alacağız" yorumunu yaptı.
EMRE MOR YUVASINDA
Başkan Mustafa Cengiz, Emre Mor'un transferini de müjdeledi. Başkan Cengiz, yıldız futbolcu için "Emre Mor yuvasına hoş geldi' diyebiliriz" diyen Başkan Cengiz, transferin kısa sürede açıklanacağını bildirdi. Başkan Cengiz, ibra edilmemeleri hakkında ise, "Camiamızın bize verdiği 2500 oyun emaneti üzerimizdedir" ifadesini kullandı.
- 10.7.2019
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