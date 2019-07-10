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10 Temmuz 2019, Çarşamba
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Cengiz'den Koç'a salvo

Cengiz'den Koç'a salvo

Başkanı , 'in 'den aldığı tazminat üzerine Başkanı 'un yaptığı açıklamalara ağır bir cevap verdi.

Başkanı , 'in 'den aldığı tazminat üzerine Başkanı 'un yaptığı açıklamalara ağır bir cevap verdi. Sarı-lacivertlilerin yaptığı "Fener Ol" kampanyasına atıfta bulunan Başkan Cengiz, Terim'in hak ettiği tazminatını Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlayan Terim'i Dante'nin İlahi Komedyası ile selamladı. Cengiz, "Dante'yi bilirsiniz. 'yı yazdı. Yaşasaydı bunu yeniden yazardı. Çocukların kumbarasındaki paraya talip olanlar ile çocukların kumbarasına para koyanlar eşdeğer görülüyor. Buradan da Fatih hocama selam olsun."

SABIR VE SAYGI!..
Başkan Mustafa Cengiz, transferler içinse taraftarlardan sabır ve kadroya saygı istedi. "G.Saray dünya kulübüdür" diyen Cengiz, "Biz bir futbolcuyu almıyorsak, veremediğimizden değil, vermediğimizdendir. Galatasaray istese hepsini alır. Mali şartları en iyi kulübüz. En iyisini alacağız" yorumunu yaptı.

EMRE MOR YUVASINDA
Başkan Mustafa Cengiz, 'un transferini de müjdeledi. Başkan Cengiz, yıldız futbolcu için "Emre Mor yuvasına hoş geldi' diyebiliriz" diyen Başkan Cengiz, transferin kısa sürede açıklanacağını bildirdi. Başkan Cengiz, ibra edilmemeleri hakkında ise, "Camiamızın bize verdiği 2500 oyun emaneti üzerimizdedir" ifadesini kullandı.

  1. 10.7.2019
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