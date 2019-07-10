Beşiktaş 7 hazırlık maçı oynayacak - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
10 Temmuz 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Beşiktaş 7 hazırlık maçı oynayacak

7 hazırlık maçı oynayacak

Beşiktaş 7 hazırlık maçı oynayacak

hazırlıklarını sürdüren , lig öncesi 7 hazırlık maçı oynayacak. Siyah-beyazlıların yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynayacağı hazırlık maçları belli oldu.

hazırlıklarını sürdüren , lig öncesi 7 hazırlık maçı oynayacak.
Siyah-beyazlıların yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynayacağı hazırlık maçları belli oldu. 'ın oynayacağı 7 hazırlık mücadelesinin programı şöyle:

17 Temmuz Çarşamba
18:30 Beşiktaş - Pendikspor ( ve )

21 Temmuz Pazar
18:30 Beşiktaş - Kocaelispor (Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri)

27 Temmuz Cumartesi
17:00 Beşiktaş - CD Eibar (Kössen)

29 Temmuz Pazartesi
18:00 Beşiktaş - Apollon Larisas (Bischofshofen)

2 Ağustos Cuma
18:00 Beşiktaş - Udinese Calcio ()

4 Ağustos Pazar
17:00 Beşiktaş - Brescia Calcio (Groedig Goldberg Stadium)

10 Ağustos Cumartesi
20:00 Beşiktaş - Panathinaikos (Atatürk Olimpiyat Stadı)
  1. 10.07.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş 7 hazırlık maçı oynayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN