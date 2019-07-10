Beşiktaş 7 hazırlık maçı oynayacak
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, lig öncesi 7 hazırlık maçı oynayacak. Siyah-beyazlıların yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynayacağı hazırlık maçları belli oldu.
Siyah-beyazlıların yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynayacağı hazırlık maçları belli oldu. Kara Kartal'ın oynayacağı 7 hazırlık mücadelesinin programı şöyle:
17 Temmuz Çarşamba
18:30 Beşiktaş - Pendikspor (Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri)
21 Temmuz Pazar
18:30 Beşiktaş - Kocaelispor (Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri)
27 Temmuz Cumartesi
17:00 Beşiktaş - CD Eibar (Kössen)
29 Temmuz Pazartesi
18:00 Beşiktaş - Apollon Larisas (Bischofshofen)
2 Ağustos Cuma
18:00 Beşiktaş - Udinese Calcio (Groedig Goldberg Stadium)
4 Ağustos Pazar
17:00 Beşiktaş - Brescia Calcio (Groedig Goldberg Stadium)
10 Ağustos Cumartesi
20:00 Beşiktaş - Panathinaikos (Atatürk Olimpiyat Stadı)
- 10.07.2019
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Galatasaray ve Sevilla anlaştı
Toplam 2
Yorum
gsgs cr. ronaldo ya karşı mesa mı oynayacak. takım kculmee mı gidiyor. fermnando daha iyidir.
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Galatasaray ve Sevilla anlaştı
Toplam 2
Yorum
mesa kimdir yaaa saçmalayaın mesa kimmiş ya. sevilla nın tarık çamdal ı nı bize kakalıyorlar. bize para lazım.5 mıl yon u veren fernando yu alır.
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Toplam 2
Yorum
YALAN, GURUPÇU İŞİ SADECE BU İKİ İSME VERDİ RİZE MURİÇ İ. 3.5 MİLYON EURO YALAN
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