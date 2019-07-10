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10 Temmuz 2019, Çarşamba
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Aslan’da divan günü

Aslan’da divan günü

bugün Ali 'ndeki 'nda gerçekleştirilecek.

bugün Ali 'ndeki 'nda gerçekleştirilecek. Saat 13.30'da başlayacak toplantıda başkanlığındaki yönetim kurulu, üyelere güncel konularla ilgili bilgilendirmede bulunacak. Toplantıda ayrıca gelecek ayki yapılmaması görüşülerek karar alınacak.


TRIBÜNE İLGİ BÜYÜK
Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon da boy gösterecek Galatasaray'da taraftarlar kombinelere büyük ilgi gösteriyor. 30 binin üzerinde kombine satışı yapıldığı ifade edilirken, geçtiğimiz günlerde satışa çıkan VIP kombineler de rağbet gördü. Geçtiğimiz sezonlarda VIP kombinesi bulunan isimlerin yenileme yaptığı kaydedildi.

  1. 10.7.2019
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