Aslan’da divan günü
Galatasaray Olağan Divan Kurulu Toplantısı bugün Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki Özhan Canaydın Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Galatasaray Olağan Divan Kurulu Toplantısı bugün Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki Özhan Canaydın Salonu'nda gerçekleştirilecek. Saat 13.30'da başlayacak toplantıda Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulu, üyelere güncel konularla ilgili bilgilendirmede bulunacak. Toplantıda ayrıca gelecek ayki divan kurulunun yapılmaması görüşülerek karar alınacak.
VIP TRIBÜNE İLGİ BÜYÜK
Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon da boy gösterecek Galatasaray'da taraftarlar kombinelere büyük ilgi gösteriyor. 30 binin üzerinde kombine satışı yapıldığı ifade edilirken, geçtiğimiz günlerde satışa çıkan VIP kombineler de rağbet gördü. Geçtiğimiz sezonlarda VIP kombinesi bulunan isimlerin yenileme yaptığı kaydedildi.
- 10.7.2019
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nafi ünal bir beşiktaşlı olarak yönetime güveniyorum. Nasıl uygun olacaksa öyle yaparlar. iyi çalışmalar.
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