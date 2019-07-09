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09 Temmuz 2019, Salı
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Yine Falcao!

Yine Falcao!

, transferle ilgili bilgiler vermişti. Şaş, Falcao için net konuşmuş, “Gündemimizde yok” ifadesini kullanmıştı. Ancak dün basınında Kolombiyalı golcü ile ilgili bir iddia ortaya atıldı.

, transferle ilgili bilgiler vermişti. Şaş, Falcao için net konuşmuş, "Gündemimizde yok" ifadesini kullanmıştı. Ancak dün basınında Kolombiyalı golcü ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. 33 yaşındaki oyuncunun Brezilya ekiplerinden gelen teklifleri reddettiği ve anlaştığı ileri sürüldü.

  1. 9.7.2019
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