Yine Falcao!
Hasan Şaş, transferle ilgili bilgiler vermişti. Şaş, Falcao için net konuşmuş, “Gündemimizde yok” ifadesini kullanmıştı. Ancak dün Brezilya basınında Kolombiyalı golcü ile ilgili bir iddia ortaya atıldı.
Hasan Şaş, transferle ilgili bilgiler vermişti. Şaş, Falcao için net konuşmuş, "Gündemimizde yok" ifadesini kullanmıştı. Ancak dün Brezilya basınında Kolombiyalı golcü ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. 33 yaşındaki oyuncunun Brezilya ekiplerinden gelen teklifleri reddettiği ve Galatasarayla anlaştığı ileri sürüldü.
- 9.7.2019
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Yok artık Celta
Toplam 1
Yorum
EMRE GS YA GELMELİ. EMRE MOR GS YA GELMELİ. İMPARATOR ONU ADAM EDER VEDE OYNATIR. GS DA BİR YETENEK KAZANIR
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Fenerbahçe'nin transferi sosyal medyadan açıklandı! Resmen... Son dakika haberleri
Toplam 1
Yorum
zafer yaşasın rizespor kardeş klüp. teşekkürler rizespor..hayırlı uğurlu olsun.
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Resmi açıklama: Muriç transferinde anlaşma sağladık
Toplam 1
Yorum
Mirzebey Caykurize-Fenerin kopiyasidir
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