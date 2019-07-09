Yine Falcao!

Hasan Şaş, transferle ilgili bilgiler vermişti. Şaş, Falcao için net konuşmuş, "Gündemimizde yok" ifadesini kullanmıştı. Ancak dün Brezilya basınında Kolombiyalı golcü ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. 33 yaşındaki oyuncunun Brezilya ekiplerinden gelen teklifleri reddettiği ve Galatasarayla anlaştığı ileri sürüldü.