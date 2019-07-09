Roque Mesa iddiası
Sarı-kırmızılıların Ever Banega için görüşmelerde bulunduğu Sevilla'dan yeni öneri geldi. Marca'da yer alan habere göre Fernando'yu isteyen İspanyol ekibi, Brezilyalı'ya karşılık Roque Mesa'yı Galatasaray'a takas olarak teklif etti.
Sarı-kırmızılıların Ever Banega için görüşmelerde bulunduğu Sevilla'dan yeni öneri geldi. Marca'da yer alan habere göre Fernando'yu isteyen İspanyol ekibi, Brezilyalı'ya karşılık Roque Mesa'yı Galatasaray'a takas olarak teklif etti. Haberde, Mesa'nın, "Sevilla'dan ayrılma ihtimalim yüksek" sözüne de yer verildi.
- 9.7.2019
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Yok artık Celta
Toplam 1
Yorum
EMRE GS YA GELMELİ. EMRE MOR GS YA GELMELİ. İMPARATOR ONU ADAM EDER VEDE OYNATIR. GS DA BİR YETENEK KAZANIR
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Fenerbahçe'nin transferi sosyal medyadan açıklandı! Resmen... Son dakika haberleri
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Yorum
zafer yaşasın rizespor kardeş klüp. teşekkürler rizespor..hayırlı uğurlu olsun.
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Resmi açıklama: Muriç transferinde anlaşma sağladık
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Yorum
Mirzebey Caykurize-Fenerin kopiyasidir
Roque Mesa iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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