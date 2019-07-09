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09 Temmuz 2019, Salı
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iddiası

Roque Mesa iddiası

için görüşmelerde bulunduğu Sevilla'dan yeni öneri geldi. Marca'da yer alan habere göre 'yu isteyen İspanyol ekibi, Brezilyalı'ya karşılık 'yı 'a takas olarak teklif etti.

için görüşmelerde bulunduğu Sevilla'dan yeni öneri geldi. Marca'da yer alan habere göre 'yu isteyen İspanyol ekibi, Brezilyalı'ya karşılık 'yı 'a takas olarak teklif etti. Haberde, Mesa'nın, "Sevilla'dan ayrılma ihtimalim yüksek" sözüne de yer verildi.

  1. 9.7.2019
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