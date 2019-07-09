Roque Mesa iddiası

Sarı-kırmızılıların Ever Banega için görüşmelerde bulunduğu Sevilla'dan yeni öneri geldi. Marca'da yer alan habere göre Fernando'yu isteyen İspanyol ekibi, Brezilyalı'ya karşılık Roque Mesa'yı Galatasaray'a takas olarak teklif etti. Haberde, Mesa'nın, "Sevilla'dan ayrılma ihtimalim yüksek" sözüne de yer verildi.