Galatasaray'ın Banega bilmecesi sürüyor - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
09 Temmuz 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'ın Banega bilmecesi sürüyor

'ın bilmecesi sürüyor

Galatasaray'ın Banega bilmecesi sürüyor

'in ısrarcı olduğu konusunda hareketli günler yaşanıyor. Arjantinli orta sahanın kulübü Sevilla, bonservis konusunda bedeli yüksek tutarken, ise şartların uygun duruma gelmesi için bekliyor.

Teknik direktör 'in ısrarcı olduğu konusunda hareketli günler yaşanıyor. Arjantinli orta sahanın kulübü Sevilla, bonservis konusunda bedeli yüksek tutarken, ise şartların uygun duruma gelmesi için bekliyor. Sarı-kırmızılılar, İspanyol ekibinin peşinde olduğu 'yu bu transferde bedel ödemeden takas olarak kullanmak isterken, birkaç gün içinde somut adımlar atılması bekleniyor. Bu arada Banega'nın Sevilla ile yaptığı görüşmede yeni sözleşme konusundaki taleplerinin yerine getirilmeyecek olmasından dolayı ayrılmak istediğini yöneticilere ilettiği ileri sürüldü. Geçtiğimiz sezon Sevilla'nın vazgeçilmezleri arasında yer alan yıldız futbolcu, forma giydiği 51 resmi karşılaşmada 8 gol attı, 11 de asist yaptı.

YALANLAMA OLMADI
Aslan'ın yardımcı antrenörü , önceki gün gündemlerinde olduğu iddia edilen birçok isim için yalanmada bulunmuştu. Hasan Şaş'ın yalanmadığı tek isim ise Sevilla'nın yıldız oyuncusu Ever Banega oldu. Genç çalıştırıcı, Arjantinli oyuncuyla ilgili tek kelime etmedi.

  1. 9.7.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray'ın Banega bilmecesi sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN