Galatasaray'ın Banega bilmecesi sürüyor

Teknik direktör Fatih Terim'in ısrarcı olduğu Banega konusunda hareketli günler yaşanıyor. Arjantinli orta sahanın kulübü Sevilla, bonservis konusunda bedeli yüksek tutarken, Galatasaray ise şartların uygun duruma gelmesi için bekliyor. Sarı-kırmızılılar, İspanyol ekibinin peşinde olduğu Fernando'yu bu transferde bedel ödemeden takas olarak kullanmak isterken, birkaç gün içinde somut adımlar atılması bekleniyor. Bu arada Banega'nın Sevilla ile yaptığı görüşmede yeni sözleşme konusundaki taleplerinin yerine getirilmeyecek olmasından dolayı ayrılmak istediğini yöneticilere ilettiği ileri sürüldü. Geçtiğimiz sezon Sevilla'nın vazgeçilmezleri arasında yer alan yıldız futbolcu, forma giydiği 51 resmi karşılaşmada 8 gol attı, 11 de asist yaptı.

YALANLAMA OLMADI

Aslan'ın yardımcı antrenörü Hasan Şaş, önceki gün gündemlerinde olduğu iddia edilen birçok isim için yalanmada bulunmuştu. Hasan Şaş'ın yalanmadığı tek isim ise Sevilla'nın yıldız oyuncusu Ever Banega oldu. Genç çalıştırıcı, Arjantinli oyuncuyla ilgili tek kelime etmedi.

