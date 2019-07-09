Galatasaray'dan Çizme’ye çıkarma!

Uzun süredir transfer gündeminde olduğu iddia edilen Gervinho için görüşmelerini sürdüren G.Saray, tüm şartları zorluyor. Fildişi Sahili oyuncuyu kadrosuna katmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, kulübü Parma'yla sıkı bir pazarlığa girmeye hazırlanıyor. İtalyan ekibinin istediği 12 milyon euro'yu aşağı çekmeye çalışan Aslan, transferi 4 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek bitirmeyi planlıyor. Parma'da yıllık 1.3 milyon euro kazanan 32 yaşındaki sol kanada da senelik 2.5 milyon euro'dan 3 senelik sözleşme sunacak olan Galatasaray, kısa süre içinde işi bitirmeye çalışacak. Geçtiğimiz sezon Parma ile 30 lig maçına çıkan yıldız futbolcu, 11 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.