Galatasaray'dan Çizme’ye çıkarma!
Uzun süredir transfer gündeminde olduğu iddia edilen Gervinho için görüşmelerini sürdüren G.Saray, tüm şartları zorluyor. Fildişi Sahili oyuncuyu kadrosuna katmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, kulübü Parma'yla sıkı bir pazarlığa girmeye hazırlanıyor.
Uzun süredir transfer gündeminde olduğu iddia edilen Gervinho için görüşmelerini sürdüren G.Saray, tüm şartları zorluyor. Fildişi Sahili oyuncuyu kadrosuna katmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, kulübü Parma'yla sıkı bir pazarlığa girmeye hazırlanıyor. İtalyan ekibinin istediği 12 milyon euro'yu aşağı çekmeye çalışan Aslan, transferi 4 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek bitirmeyi planlıyor. Parma'da yıllık 1.3 milyon euro kazanan 32 yaşındaki sol kanada da senelik 2.5 milyon euro'dan 3 senelik sözleşme sunacak olan Galatasaray, kısa süre içinde işi bitirmeye çalışacak. Geçtiğimiz sezon Parma ile 30 lig maçına çıkan yıldız futbolcu, 11 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
- 9.7.2019
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Yok artık Celta
Toplam 1
Yorum
EMRE GS YA GELMELİ. EMRE MOR GS YA GELMELİ. İMPARATOR ONU ADAM EDER VEDE OYNATIR. GS DA BİR YETENEK KAZANIR
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Fenerbahçe'nin transferi sosyal medyadan açıklandı! Resmen... Son dakika haberleri
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zafer yaşasın rizespor kardeş klüp. teşekkürler rizespor..hayırlı uğurlu olsun.
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Resmi açıklama: Muriç transferinde anlaşma sağladık
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Mirzebey Caykurize-Fenerin kopiyasidir
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