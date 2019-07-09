Fatih Terim: Minnet ve şükranla

Galatasaray'da 45. yılını geçiren teknik direktör Fatih Terim, sosyal medyadan konuyla ilgili bir paylaşım yaptı. Kulübe gelişini ve ardından geçen süreci anlatan Terim, "İyi ki G.Saraylıyım diyerek nefes aldığım 45 yıl için babama, emanete gözü gibi bakan Metin abiye minnet ve şükranla" dedi. İşte İmparator'un taraftarlarca beğeni yağmuruna tutulan o paylaşımı:



"Metin abi Adana'ya gitmiş benim için. Babam çıkarken 'Evladım sana emanet. Allah utandırmasın. Yolunuz açık olsun' demiş sadece. O duayla atılan imzadan dile kolay 45 sene geçti. 45 sene evvel bugün G.Saray'a imzayı atarken aileme ve futbola adanmış bir hayatım vardı. Sonra vazgeçemediğim bir yuvam, unutulmaz anılarım, kendimi ait ve her daim sorumlu hissettiğim bir camiam oldu. Bana G.Saraylılığı başarılarımız kadar değerlerimiz diye öğrettiler. Bana camiayı kupalarımız kadar tarihimiz ve kültürümüz diye anlattılar. Bana armayı, formayı vazgeçmeyenlerin, inananların, kıymetlerine sahip çıkmayı bilenlerin, hayatını adayanların ödülü diye gösterdiler. İyi ki G.Saraylıyım diyerek nefes aldığım 45 yıl için babama, emanete gözü gibi bakan Metin abiye minnet ve şükranla."



'İMPARATOR İLE SONSUZA'

Galatasaray da Fatih Terim'i unutmadı. Usta hocanın sarı-kırmızılı takıma futbolcu olarak transfer oluşunun 45. yılını kutladı. Sosyal medya hesaplarından paylaşılan Terim videosunda, "Bugün Türk futbol tarihini değiştiren imzanın 45. yılı. İmparator ile sonsuza" mesajı paylaşıldı.



'HEPSİ ÇOK DEĞERLİ'

Teknik direktör Fatih Terim, Başkan Mustafa Cengiz ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ile önceki akşam yemekte bir araya gelmişti. Burada yapılan görüşmenin detayları ortaya çıktı. Terim'in yeni transferler hakkındaki görüşlerini paylaştığı bildirildi. İmparator, "Hepsi çok değerli oyuncular. Hem formayı, takım içi rekabeti arttırıp iyi işler yapacaklar" dedi.



18 MİLYON KAZANACAK

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim ile 2+3 yıllık sözleşme imzalandığını borsaya bildirildi. Fatih Terim, yıllık 18 milyon TL maaş alacak. KAP'a yapılan açıklama ya göre Terim'e 2019-2020 ve 2020-2021'de sezonluk 18 milyon TL (2.8 milyon euro) net ücret ödenecek. Sözleşmede 2021-2022, 2022-2023 ve 2023- 2024 sezonları için iki tarafın sözleşme uzatma opsiyonu bulunuyor.



45'İNCİ YIL PASTASI

Fatih Terim'in Galatasaray'a futbolcu olarak imza atmasının 45'inci yıl dönümü Florya'da kesilen pastayla kutlandı. Üzerinde 45 yazan pastayı üfleyen Terim'e 2. başkan Abdurrahim Albayrak, antrenörler Ümit Davala, Hasan Şaş ve Levent Şahin'in yanı sıra futbolcuları eşlik etti. Terim burada yaptığı konuşmada "Nice 45 yıllara" dedi.



SELÇUK İLE 1 YIL DAHA

Kaptan Selçuk İnan'ın sözleşmesi 1 yıl uzatıldı. Tecrübeli futbolcu, sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre 2019-20 sezonu için 4 milyon TL net transfer ücreti alacak.