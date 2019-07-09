Diagne dört köşe!
Galatasaray'da Mbaye Diagne bilmecesi çözülemiyor. Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 31 golle tamamlayan Mbaye Diagne, ülkesi Senegal'de konuşan Diagne "Benim için görkemli bir sezon oldu" dedi.
Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 31 golle tamamlayan Mbaye Diagne, ülkesi Senegal'de konuştu. Aslan'ın golcüsü, "Benim için görkemli bir sezon oldu. Hem şampiyonluk sevinci yaşadım hem de gol kralı oldum. Afrika Kupası'nı da kazanırsak kariyerimin altın yılı olur" açıklamasında bulundu.
- 9.7.2019
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Yok artık Celta
Toplam 1
Yorum
EMRE GS YA GELMELİ. EMRE MOR GS YA GELMELİ. İMPARATOR ONU ADAM EDER VEDE OYNATIR. GS DA BİR YETENEK KAZANIR
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Fenerbahçe'nin transferi sosyal medyadan açıklandı! Resmen... Son dakika haberleri
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zafer yaşasın rizespor kardeş klüp. teşekkürler rizespor..hayırlı uğurlu olsun.
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Resmi açıklama: Muriç transferinde anlaşma sağladık
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Mirzebey Caykurize-Fenerin kopiyasidir
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