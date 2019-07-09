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09 Temmuz 2019, Salı
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Diagne dört köşe!

Diagne dört köşe!

'da bilmecesi çözülemiyor. 'de geçtiğimiz sezonu 31 golle tamamlayan Mbaye Diagne, ülkesi Senegal'de konuşan Diagne "Benim için görkemli bir sezon oldu" dedi.

'de geçtiğimiz sezonu 31 golle tamamlayan , ülkesi Senegal'de konuştu. Aslan'ın golcüsü, "Benim için görkemli bir sezon oldu. Hem şampiyonluk sevinci yaşadım hem de gol kralı oldum. 'nı da kazanırsak kariyerimin altın yılı olur" açıklamasında bulundu.

  1. 9.7.2019
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