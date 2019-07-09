Diagne dört köşe!

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 31 golle tamamlayan Mbaye Diagne, ülkesi Senegal'de konuştu. Aslan'ın golcüsü, "Benim için görkemli bir sezon oldu. Hem şampiyonluk sevinci yaşadım hem de gol kralı oldum. Afrika Kupası'nı da kazanırsak kariyerimin altın yılı olur" açıklamasında bulundu.