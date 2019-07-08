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08 Temmuz 2019, Pazartesi
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'da toplantıdan o çıktı

Galatasaray'da toplantıdan o çıktı

'da Başkan , 2. Başkan , Başkan ve , Florya'da ile bir araya geldi.

'da Başkan , 2. Başkan , Başkan ve , Florya'da ile bir araya geldi. 5 ismin yaptığı toplantıda Vedat Muriç için fiyat yükseltileceğine Falcao'nun edilmesinin daha isabetli olacağı görüşü çıktı. Ayrıca Banega ve diğer transferler masaya yatırıldı.

  1. 8.7.2019
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