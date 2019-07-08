Galatasaray'da toplantıdan o çıktı
Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal, Florya'da Teknik Direktör Fatih Terim ile bir araya geldi.
Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal, Florya'da Teknik Direktör Fatih Terim ile bir araya geldi. 5 ismin yaptığı toplantıda Vedat Muriç için fiyat yükseltileceğine Falcao'nun transfer edilmesinin daha isabetli olacağı görüşü çıktı. Ayrıca Banega ve diğer transferler masaya yatırıldı.
- 8.7.2019
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Yok artık Celta
Toplam 1
Yorum
EMRE GS YA GELMELİ. EMRE MOR GS YA GELMELİ. İMPARATOR ONU ADAM EDER VEDE OYNATIR. GS DA BİR YETENEK KAZANIR
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Fenerbahçe'nin transferi sosyal medyadan açıklandı! Resmen... Son dakika haberleri
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Yorum
zafer yaşasın rizespor kardeş klüp. teşekkürler rizespor..hayırlı uğurlu olsun.
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Resmi açıklama: Muriç transferinde anlaşma sağladık
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Yorum
Mirzebey Caykurize-Fenerin kopiyasidir
Galatasaray'da toplantıdan o çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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