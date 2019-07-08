Eren Derdiyok transferinde kriz! Son dakika haberleri...
Galatasaray'daki sözleşmesi sona eren Eren Derdiyok, Göztepe ile anlaşma aşamasına geldi ancak sözleşme süresi konusunda sorun henüz çözülemedi.
Eren Derdiyok, Göztepe ile anlaşma aşamasına geldi ancak sözleşme süresi konusunda sorun henüz çözülemedi. Cim-Bom'dan 2 milyon 150 bin euro alan golcü için 1 milyon euro öneren İzmir ekibinin başkanı Mehmet Sepil bu rakamın üzerine çıktı.
Ancak Eren'in 3 yıllık sözleşmede ısrar etmesi görüşmeleri tıkadı.
Sepil ise Eren'e 1 yıllık sözleşme önerdi. Süre konusunda orta yol bulunduğu takdirde golcü futbolcunun, Göztepe'ye transferi gerçekleşecek.
- 08.07.2019
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Yok artık Celta
Toplam 1
Yorum
EMRE GS YA GELMELİ. EMRE MOR GS YA GELMELİ. İMPARATOR ONU ADAM EDER VEDE OYNATIR. GS DA BİR YETENEK KAZANIR
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Fenerbahçe'nin transferi sosyal medyadan açıklandı! Resmen... Son dakika haberleri
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Yorum
zafer yaşasın rizespor kardeş klüp. teşekkürler rizespor..hayırlı uğurlu olsun.
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Resmi açıklama: Muriç transferinde anlaşma sağladık
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Yorum
Mirzebey Caykurize-Fenerin kopiyasidir
Eren Derdiyok transferinde kriz! Son dakika haberleri... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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