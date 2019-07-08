Eren Derdiyok transferinde kriz! Son dakika haberleri... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
08 Temmuz 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Eren Derdiyok transferinde kriz! Son dakika haberleri...

transferinde kriz! Son dakika haberleri...

Eren Derdiyok transferinde kriz! Son dakika haberleri...

'daki sözleşmesi sona eren , ile anlaşma aşamasına geldi ancak sözleşme süresi konusunda sorun henüz çözülemedi.

, ile anlaşma aşamasına geldi ancak sözleşme süresi konusunda sorun henüz çözülemedi. Cim-Bom'dan 2 milyon 150 bin euro alan golcü için 1 milyon euro öneren İzmir ekibinin başkanı bu rakamın üzerine çıktı.

Ancak Eren'in 3 yıllık sözleşmede ısrar etmesi görüşmeleri tıkadı.

Sepil ise Eren'e 1 yıllık sözleşme önerdi. Süre konusunda orta yol bulunduğu takdirde golcü futbolcunun, Göztepe'ye transferi gerçekleşecek.

Cenk Ergün:

  1. 08.07.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Eren Derdiyok transferinde kriz! Son dakika haberleri... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN