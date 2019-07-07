Yok artık Celta
Bir süredir ismi Galatasaray ile anılan Emre Mor için kulübü yüksek uçtu! İspanyol ekibi, sarı-kırmızılılardan 8 milyon Euro bonservis bedeli istedi. Aslan, görüşmeleri askıya alırken, 21 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon yalnızca 12 maçta forma giydi.
Bir süredir ismi Galatasaray ile anılan Emre Mor için kulübü yüksek uçtu! İspanyol ekibi, sarı-kırmızılılardan 8 milyon Euro bonservis bedeli istedi. Aslan, görüşmeleri askıya alırken, 21 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon yalnızca 12 maçta forma giydi.
- 7.7.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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