Yok artık Celta

Bir süredir ismi Galatasaray ile anılan Emre Mor için kulübü yüksek uçtu! İspanyol ekibi, sarı-kırmızılılardan 8 milyon Euro bonservis bedeli istedi. Aslan, görüşmeleri askıya alırken, 21 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon yalnızca 12 maçta forma giydi.