Selçuk İnan’da KAP bekleniyor - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
07 Temmuz 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Selçuk İnan’da KAP bekleniyor

’da bekleniyor

Selçuk İnan’da KAP bekleniyor

Sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi sona eren tatilini tamamlayıp 'a döndü. Sarı-kırmızılılarda 1 yıl daha kalacak olan 34 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrollerinden geçtiği öğrenildi.

Sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi sona eren tatilini tamamlayıp 'a döndü. Sarı-kırmızılılarda 1 yıl daha kalacak olan 34 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrollerinden geçtiği öğrenildi. 'nde takımla birlikte antrenmanlara katılan kaptan İnan'ın sözleşmesinin uzatıldığına dair açıklaması kısa süre içerisinde yapılacak.

  1. 7.7.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Selçuk İnan’da KAP bekleniyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN