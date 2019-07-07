Ryan Babel'den flaş paylaşım

Galatasaray'a imza atan eski Beşiktaşlı futbolcu Ryan Babel, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak sarı kırmızılı taraftarlara yeni sezon için hazır olduğunu ifade etti.

İşte Ryan Babel'in sosyal medya paylaşımı;

Babel paylaştığı fotoğrafa bu notu düştü: "Sezona bugün başladım. Harika bir sezon için hazırım ve açım."