Ryan Babel'den flaş paylaşım
Galatasaray'a imza atan eski Beşiktaşlı yıldız futbolcu Ryan Babel, sosyal medya hesabından sarı kırmızılı taraftarlarında hoşuna giden bir paylaşıma imza attı.
Galatasaray'a imza atan eski Beşiktaşlı futbolcu Ryan Babel, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak sarı kırmızılı taraftarlara yeni sezon için hazır olduğunu ifade etti.
İşte Ryan Babel'in sosyal medya paylaşımı;
Babel paylaştığı fotoğrafa bu notu düştü: "Sezona bugün başladım. Harika bir sezon için hazırım ve açım."
- 07.07.2019
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Yorum
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zafer yaşasın rizespor kardeş klüp. teşekkürler rizespor..hayırlı uğurlu olsun.
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