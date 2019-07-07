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07 Temmuz 2019, Pazar
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'den flaş paylaşım

Ryan Babel'den flaş paylaşım

'a imza atan eski Beşiktaşlı yıldız futbolcu , hesabından sarı kırmızılı taraftarlarında hoşuna giden bir paylaşıma imza attı.

'a imza atan eski Beşiktaşlı futbolcu , hesabından bir paylaşım yaparak sarı kırmızılı taraftarlara yeni sezon için hazır olduğunu ifade etti.

İşte Ryan Babel'in sosyal medya paylaşımı;

Babel paylaştığı fotoğrafa bu notu düştü: "Sezona bugün başladım. Harika bir sezon için hazırım ve açım."

  1. 07.07.2019
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