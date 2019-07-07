Roma’dan maç daveti
Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Roma, Galatasaray'ın kapısını çaldı. İtalyan ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan sarı-kırmızılılarla yeni sezon öncesi hazırlık maçı oynamak için teklifte bulundu.
Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Roma, Galatasaray'ın kapısını çaldı. İtalyan ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan sarı-kırmızılılarla yeni sezon öncesi hazırlık maçı oynamak için teklifte bulundu. Teknik direktör Fatih Terim'in yeni sezon planlamasına göre kısa süre içinde karar vereceği belirtildi.
- 7.7.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
Roma’dan maç daveti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.