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07 Temmuz 2019, Pazar
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’dan maç daveti

Roma’dan maç daveti

Milli futbolcumuz 'in de formasını giydiği , 'ın kapısını çaldı. İtalyan ekibi, 'nde mücadele edecek olan sarı-kırmızılılarla öncesi hazırlık maçı oynamak için teklifte bulundu.

Milli futbolcumuz 'in de formasını giydiği , 'ın kapısını çaldı. İtalyan ekibi, 'nde mücadele edecek olan sarı-kırmızılılarla öncesi hazırlık maçı oynamak için teklifte bulundu. Teknik direktör 'in yeni sezon planlamasına göre kısa süre içinde karar vereceği belirtildi.

  1. 7.7.2019
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