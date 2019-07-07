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07 Temmuz 2019, Pazar
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Hedefteki adam Diagne

Hedefteki adam Diagne

Aslan'ın satış listesine koyduğu , taraftarın hedefindeki isim oldu. 'ın öncesi yapacağı transferler için satışı önemli olan oyuncu için bir taraftar, "Satılık" ilanı açtırdı.

Aslan'ın satış listesine koyduğu , taraftarın hedefindeki isim oldu. 'ın öncesi yapacağı transferler için satışı önemli olan oyuncu için bir taraftar, "Satılık" ilanı açtırdı. Bu olay sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

  1. 7.7.2019
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