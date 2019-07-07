Hedefteki adam Diagne

Aslan'ın satış listesine koyduğu Mbaye Diagne, taraftarın hedefindeki isim oldu. Galatasaray'ın yeni sezon öncesi yapacağı transferler için satışı önemli olan Senegalli oyuncu için bir taraftar, internet sitesine "Satılık" ilanı açtırdı. Bu olay sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.