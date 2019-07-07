Gervinho’da Fener’le düello - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
07 Temmuz 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Gervinho’da Fener’le düello

’da Fener’le düello

Gervinho’da Fener’le düello

Sport 'nın haberine göre; 'da yıldızını yeniden parlatan için ve devreye girdi. 32 yaşındaki kanat oyuncusu için 'dan Lille ve Monaco ile İtalya'dan ile Inter'in devreye girdiği kaydedildi.

Sport 'nın haberine göre; 'da yıldızını yeniden parlatan için ve devreye girdi. 32 yaşındaki kanat oyuncusu için 'dan Lille ve Monaco ile İtalya'dan ile Inter'in devreye girdiği kaydedildi. Geçen sezon 30 maçta 11 gol, 3 asistle coşan Fildişili yıldızın Parma'dan erken bir ayrılık yaşayabileceğinin altı çizildi.

  1. 7.7.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gervinho’da Fener’le düello haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN