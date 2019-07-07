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07 Temmuz 2019, Pazar
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'dan ’ya 2.5 milyon

Galatasaray'dan Okaka’ya 2.5 milyon

İngiliz basını zaman zaman 'ın gündemine gelen için yeni bir iddia ortaya attı. 'in haberine göre; sarı-kırmızılılar 29 yaşındaki santrfor için 2.5 milyon pound önerecek.

İngiliz basını zaman zaman 'ın gündemine gelen için yeni bir iddia ortaya attı. 'in haberine göre; sarı-kırmızılılar 29 yaşındaki santrfor için 2.5 milyon pound önerecek. asıllı İtalyan golcü için Ada temsilcisinin daha yüksek bir bedel beklediği kaydedildi. Geçen sezon 19 maçta 6 gol, 1 asistle oynayan Okaka'nın 2021'e kadar kontratı bulunuyor.

  1. 7.7.2019
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