Galatasaray'da flaş ayrılık! Anlaşma sağlandı
Galatasaray'da son dakika gelişmesi... Transfer çalışmalarına son sürat devam eden sarı-kırmızılılar mevcut oyuncular ile ilgili kararlar vermeye başladı. Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Fernando, İspanyol ekibi ile anlaşma sağladı.
Galatasaray'da son dakika gelişmesi... Transfer çalışmalarına son sürat devam eden sarı-kırmızılılar mevcut oyuncular ile ilgili kararlar vermeye başladı. Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Fernando, İspanyol ekibi ile anlaşma sağladı.
Transferi Galatasaray'ın eski sportif direktörü Cenk Ergün açıkladı. Ergün yaptığı açıklamada, ''Fernando bana Sevilla ile anlaştığını söyledi'' dedi.
- 07.07.2019
- Güncelleme: 07.07.2019 22:19
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Yok artık Celta
Toplam 1
Yorum
EMRE GS YA GELMELİ. EMRE MOR GS YA GELMELİ. İMPARATOR ONU ADAM EDER VEDE OYNATIR. GS DA BİR YETENEK KAZANIR
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Fenerbahçe'nin transferi sosyal medyadan açıklandı! Resmen... Son dakika haberleri
Toplam 1
Yorum
zafer yaşasın rizespor kardeş klüp. teşekkürler rizespor..hayırlı uğurlu olsun.
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Resmi açıklama: Muriç transferinde anlaşma sağladık
Toplam 1
Yorum
Mirzebey Caykurize-Fenerin kopiyasidir
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