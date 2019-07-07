Galatasaray'da flaş ayrılık! Anlaşma sağlandı - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
07 Temmuz 2019, Pazar
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'da flaş ayrılık! Anlaşma sağlandı

Galatasaray'da flaş ayrılık! Anlaşma sağlandı

'da son dakika gelişmesi... çalışmalarına son sürat devam eden sarı-kırmızılılar mevcut oyuncular ile ilgili kararlar vermeye başladı. Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu , İspanyol ekibi ile anlaşma sağladı.

'da son dakika gelişmesi... çalışmalarına son sürat devam eden sarı-kırmızılılar mevcut oyuncular ile ilgili kararlar vermeye başladı. Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu , İspanyol ekibi ile anlaşma sağladı.

Transferi Galatasaray'ın eski sportif direktörü Cenk Ergün açıkladı. Ergün yaptığı açıklamada, ''Fernando bana Sevilla ile anlaştığını söyledi'' dedi.

  1. 07.07.2019
  2. Güncelleme: 07.07.2019 22:19
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