Galatasaray'da flaş ayrılık! Anlaşma sağlandı

Galatasaray'da son dakika gelişmesi... Transfer çalışmalarına son sürat devam eden sarı-kırmızılılar mevcut oyuncular ile ilgili kararlar vermeye başladı. Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Fernando, İspanyol ekibi ile anlaşma sağladı.

Transferi Galatasaray'ın eski sportif direktörü Cenk Ergün açıkladı. Ergün yaptığı açıklamada, ''Fernando bana Sevilla ile anlaştığını söyledi'' dedi.