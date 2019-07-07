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07 Temmuz 2019, Pazar
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'i unutmadı

Galatasaray Turgay Şeren'i unutmadı

, takımının ve A Milli Futbol Takımı'nın '' lakaplı efsane kalecisi ’in ölümünün 3. yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarınan yapılan açıklamada, "Efsane kalecimiz, kaptanımız, teknik direktörümüz, Grand Cour'un Türkay'ı, Türk futbolunun unutulmaz "" 'i vefatının 3. yılında saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz" denildi.
7 Temmuz 2016'da vefat eden Turgay Şeren'in ismi, tarafından 2016-2017 sezonunda 'e verilmişti.
  1. 07.07.2019
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