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07 Temmuz 2019, Pazar
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Bu da bizim

Bu Mayıs da bizim

'da gibi parlaması beklenen , öncesi iddialı. 19 yaşındaki futbolcu, 'da A takım ile birlikte çalışırken 'dan bir fotoğraf paylaştı.

'da gibi parlaması beklenen , öncesi iddialı. 19 yaşındaki futbolcu, 'da A takım ile birlikte çalışırken 'dan bir fotoğraf paylaştı. Genç oyuncu, "Çalışmalar başladı! Bu da bizim olana kadar durmak yok" ifadelerini kullandı.

  1. 7.7.2019
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