Berlin Panteri bugün anılacak

Galatasaray ve Milli Takım'ın efsane kalecisi Turgay Şeren, ölümünün 3. yıl dönümünde bugün anılacak. Berlin Panteri lakaplı Şeren'in Zincirlikuyu'daki mezarlığında yapılacak anma törenine sarı-kırmızılı yöneticiler ile camiadan birçok ismin katılması bekleniyor.



