Berlin Panteri bugün anılacak
Galatasaray ve Milli Takım'ın efsane kalecisi Turgay Şeren, ölümünün 3. yıl dönümünde bugün anılacak. Berlin Panteri lakaplı Şeren'in Zincirlikuyu'daki mezarlığında yapılacak anma törenine sarı-kırmızılı yöneticiler ile camiadan birçok ismin katılması bekleniyor.
Galatasaray ve Milli Takım'ın efsane kalecisi Turgay Şeren, ölümünün 3. yıl dönümünde bugün anılacak. Berlin Panteri lakaplı Şeren'in Zincirlikuyu'daki mezarlığında yapılacak anma törenine sarı-kırmızılı yöneticiler ile camiadan birçok ismin katılması bekleniyor.
- 7.7.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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