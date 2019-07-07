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07 Temmuz 2019, Pazar
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bugün anılacak

Berlin Panteri bugün anılacak

ve 'ın efsane kalecisi , ölümünün 3. yıl dönümünde bugün anılacak. lakaplı Şeren'in Zincirlikuyu'daki mezarlığında yapılacak anma törenine sarı-kırmızılı yöneticiler ile camiadan birçok ismin katılması bekleniyor.

ve 'ın efsane kalecisi , ölümünün 3. yıl dönümünde bugün anılacak. lakaplı Şeren'in Zincirlikuyu'daki mezarlığında yapılacak anma törenine sarı-kırmızılı yöneticiler ile camiadan birçok ismin katılması bekleniyor.

  1. 7.7.2019
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