Rize’de bir Aslan: Vedat Muric - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
06 Temmuz 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Rize’de bir Aslan: Vedat Muric

Rize’de bir Aslan: Vedat Muric

Rize’de bir Aslan: Vedat Muric

’in ’da oynamak için gösterdiği özveri sarı-kırmızılıları mest etti. “Helal olsun sana, gönlünde yatan aslana kavuşacaksın” dediler.

Cimbom döneminin başından beri 'i renklerine katmak istiyordu ancak Başkanı 'ın "10 milyon euro istiyoruz" sözlerine takıldı. ekibi, ile de masaya otururken, Vedat Muriç ise her fırsatta kariyerine 'da devam etmek istediğini söyledi. Önceki gün "Bu sene Rize'de kalıyorum" açıklaması yapan 24 yaşındaki golcünün Galatasaray dışında bir takıma gitmek istememesi taraftarın gönlünü çeldi. Sarı-kırmızılılar "Rize'de bir Aslan var. Ya bu sene ya da sözleşmesinin sonunda Vedat Muriç gönlünde yatan aslana ve formasına kavuşacaktır" yorumları yaptılar.

'KURUŞ DEĞİL DURUŞ'
Sarı-kırmızılı kulübün başkan yardımcısı , Vedat Muriç'in açıklaması sonrası bir tweet attı. Günay "Kurul değil duruş" diyerek isim vermeden Rize Başkanı Hasan Kartal'ı hedef aldı. Yusuf Günay'ın bu tweeti binlerce beğeni aldı.

LAZİO PUSUDA BEKLİYOR
İtalyan ekibinin sportif direktörü İgli Tare, Vedat Muriç gelişmelerini yakından takip ediyor. Lazio, 24 yaşındaki futbolcu için henüz bir hamlede bulunmadı. Çizme temsilcisi, Kosovalı forvet için çalışmalarını sürdürüyor. Rize'ye Lazio'dan sürpriz bir teklif gidebilir. Daha önce Toulouse ilgilenmiş ancak teklifi reddedilmişti.

KONTROLLERDEN GEÇTİ
Çaykur Rizespor'da kalacağını açıklayan Vedat Muriç dün sağlık kontrollerinden geçti. Yakın çevresi transferle ilgili ona birçok soru yöneltti. Ancak Kosovalı forvet oyuncusu gerekli açıklamayı yaptığını belirterek transfer sorularını cevapsız bıraktı. Bu sezonu Çaykur Rizespor'da tamamlamayı düşünüyor.

  1. 6.7.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Rize’de bir Aslan: Vedat Muric haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN