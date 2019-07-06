Rize’de bir Aslan: Vedat Muric

Cimbom transfer döneminin başından beri Vedat Muriç'i renklerine katmak istiyordu ancak Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'ın "10 milyon euro istiyoruz" sözlerine takıldı. Karadeniz ekibi, Fenerbahçe ile de masaya otururken, Vedat Muriç ise her fırsatta kariyerine Galatasaray'da devam etmek istediğini söyledi. Önceki gün "Bu sene Rize'de kalıyorum" açıklaması yapan 24 yaşındaki golcünün Galatasaray dışında bir takıma gitmek istememesi taraftarın gönlünü çeldi. Sarı-kırmızılılar "Rize'de bir Aslan var. Ya bu sene ya da sözleşmesinin sonunda Vedat Muriç gönlünde yatan aslana ve formasına kavuşacaktır" yorumları yaptılar.



'KURUŞ DEĞİL DURUŞ'

Sarı-kırmızılı kulübün başkan yardımcısı Yusuf Günay, Vedat Muriç'in açıklaması sonrası bir tweet attı. Günay "Kurul değil duruş" diyerek isim vermeden Rize Başkanı Hasan Kartal'ı hedef aldı. Yusuf Günay'ın bu tweeti binlerce beğeni aldı.



LAZİO PUSUDA BEKLİYOR

İtalyan ekibinin sportif direktörü İgli Tare, Vedat Muriç gelişmelerini yakından takip ediyor. Lazio, 24 yaşındaki futbolcu için henüz bir hamlede bulunmadı. Çizme temsilcisi, Kosovalı forvet için çalışmalarını sürdürüyor. Rize'ye Lazio'dan sürpriz bir teklif gidebilir. Daha önce Toulouse ilgilenmiş ancak teklifi reddedilmişti.



KONTROLLERDEN GEÇTİ

Çaykur Rizespor'da kalacağını açıklayan Vedat Muriç dün sağlık kontrollerinden geçti. Yakın çevresi transferle ilgili ona birçok soru yöneltti. Ancak Kosovalı forvet oyuncusu gerekli açıklamayı yaptığını belirterek transfer sorularını cevapsız bıraktı. Bu sezonu Çaykur Rizespor'da tamamlamayı düşünüyor.

