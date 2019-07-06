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06 Temmuz 2019, Cumartesi
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Onyekuru Rusya’ya

Onyekuru Rusya’ya

'da geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen ve gösterdiği başarılı performansla şampiyonlukta önemli rol oynayan Everton'lı Onyekuru'ya Rusya'dan tekli geldiği öğrenildi.

Daily Mirror'un haberine göre; CSKA Moskova, 'yu transfer etmek için Everton ile iletişime geçti. Rus ekibinin, Aslan'ın 1 yıl daha kiralamak istediği Nijeryalı yıldızı tapusuyla almayı amaçladığı belirtildi. Onyekuru'nun her ne kadar gönlünün Aslan'da olduğu belirtilse de Rusya'ya gidebileceği belirtildi. Onyekuru Cimbom'da 16 gol, 6 asistle oynamıştı.
  1. 6.7.2019
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