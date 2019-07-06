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06 Temmuz 2019, Cumartesi
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'dan Flamengo'ya Cuellar için yeni teklif

Galatasaray'dan Flamengo'ya Cuellar için yeni teklif

, için Flamengo'ya 6 milyon euro önerdi. Flamengo 10 milyon euro istedi. Aslan yıldız orta saha için Mariano’yu da gözden çıkardı.

'da Fernando Reges ile yolların ayrılması beklenirken yerine bakılan 'tuzlu' geldi. Galatasaray'ın orta sahaya Banega ile birlikte transfer etmek istediği 26 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu için yüksek bir değer biçildi. basını, sarıkırmızılıların 6 milyon euro bonservis bedeli önerdiğini duyururken bu transferin gerçekleşmesi için rakamın en az 10 milyon euro olması gerektiği ifade edildi. Kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız ön liberonun İngiliz kulüpleri tarafından da takip edildiği belirtildi. Galatasaray'ın bu transfer için Mariano'yu takasta kullanabileceği ortaya atıldı. Gelecek sezon kontratı bitecek olan 33 yaşındaki Mariano zaten gönderilmek isteniyordu. Aslan bu hamleyle bir taşta iki kuş vurmayı hedefliyor.

  1. 6.7.2019
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