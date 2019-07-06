Diagne ‘2.4’e gitmem’ dedi - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
06 Temmuz 2019, Cumartesi
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Diagne ‘2.4’e gitmem’ dedi

Diagne ‘2.4’e gitmem’ dedi

'da ayrılığı yılan hikayesine dönen, taraftarla arası açılan 'nin gelen teklifleri beğenmediği ortaya çıktı. Senegalli golcünün 2 milyon 400 bin Euro'luk teklifi geri çevirdiği belirtildi.

Galatasaray'ın satmak istediği 'de flaş bir gelişme yaşandı. 28 yaşındaki santrfor kendisine 'dan aldığı 2.4 milyon euro teklif edilince Al Nasr'a gitmeme kararı aldı. Senegalli'nin yıldız golcünün, "O para için neden İstanbul'dan gideyim ki" dediği öğrenildi.
  1. 6.7.2019
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