Diagne ‘2.4’e gitmem’ dedi
Galatasaray'da ayrılığı yılan hikayesine dönen, taraftarla arası açılan Mbaye Diagne'nin gelen teklifleri beğenmediği ortaya çıktı. Senegalli golcünün 2 milyon 400 bin Euro'luk teklifi geri çevirdiği belirtildi.
- 6.7.2019
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‘Audi Cup’ta buluşalım’
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Neymar JR HL HL HL HL HLH HL HL HL HL HL HL H LH LH LH LH LH ALİ BASKAN OLEYYYYYYY
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Fransızlar Galatasaray'a transferi duyurdu! Franck Ribery... Son dakika transfer haberleri...
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ALTIN OLSAN GELME GS HALA BU ADAMDAN MEDET UMUYORSA YANDI DEMEKTİR. BU ADAMIN GS YA GELECEK YÜZÜ VAR MI
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Beşiktaş'ta harekat başladı
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eray dorukhan kesinlikle satılmamalı yetenekli ve yeri zor dolar dorukhan gibi 3 4 transferimiz olsa takımının sırtı yere gelmez
Diagne ‘2.4’e gitmem’ dedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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