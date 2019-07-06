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06 Temmuz 2019, Cumartesi
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Cimbom'un hedefi Abou

Cimbom'un hedefi Abou

Aslan bir yandan transfere kaynak oluşturmak için 'yi elden çıkarmaya çalışırken diğer taraftan golcüsünü arıyor. Gündemde 'ın eski forveti var.

Aslan bir yandan transfere kaynak oluşturmak için 'yi elden çıkarmaya çalışırken diğer taraftan golcüsünü arıyor. Gündemde 'ın eski forveti var. Porto'da 3. forvet konumuna düşen 27 yaşındaki yıldızın bonservisi 15 milyon euro. Kiralama formülü devrede.

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  1. 6.7.2019
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