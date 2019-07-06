Cimbom'un hedefi Abou
Aslan bir yandan transfere kaynak oluşturmak için Mbaye Diagne'yi elden çıkarmaya çalışırken diğer taraftan golcüsünü arıyor. Gündemde Beşiktaş'ın eski forveti Vincent Aboubakar var.
Aslan bir yandan transfere kaynak oluşturmak için Mbaye Diagne'yi elden çıkarmaya çalışırken diğer taraftan golcüsünü arıyor. Gündemde Beşiktaş'ın eski forveti Vincent Aboubakar var. Porto'da 3. forvet konumuna düşen 27 yaşındaki yıldızın bonservisi 15 milyon euro. Kiralama formülü devrede.
MOR BELİRSİZ
Büyük bir yetenek olmasına rağmen kafasını bir türlü futbola veremeyen Emre Mor'un kariyeri düşüşte. Adı son dönemde Galatasaray ile anılan 22 yaşındaki futbolcu için kararı Fatih Terim verecek. İmparator kadro genişliğini düşünerek "Alınsın" raporu verirse genç hücum oyuncusu için temas kurulacak
- 6.7.2019
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‘Audi Cup’ta buluşalım’
Toplam 1
Yorum
Neymar JR HL HL HL HL HLH HL HL HL HL HL HL H LH LH LH LH LH ALİ BASKAN OLEYYYYYYY
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Fransızlar Galatasaray'a transferi duyurdu! Franck Ribery... Son dakika transfer haberleri...
Toplam 1
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ALTIN OLSAN GELME GS HALA BU ADAMDAN MEDET UMUYORSA YANDI DEMEKTİR. BU ADAMIN GS YA GELECEK YÜZÜ VAR MI
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Beşiktaş'ta harekat başladı
Toplam 2
Yorum
eray dorukhan kesinlikle satılmamalı yetenekli ve yeri zor dolar dorukhan gibi 3 4 transferimiz olsa takımının sırtı yere gelmez
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