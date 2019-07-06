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06 Temmuz 2019, Cumartesi
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Babel sezonu bekliyor

Babel sezonu bekliyor

Yeni bir an önce Türk 'nda taraftarının önüne çıkmak için sabırsızlanıyor. Hollandalı oyuncu, İnstagram'dan iletişime geçtiği taraftarlara "Hep birlikte büyük başarılar kazanacağız. Desteğiniz beni daha da güçlü hissettiriyor" mesajı verdi .

Yeni bir an önce Türk 'nda taraftarının önüne çıkmak için sabırsızlanıyor. Hollandalı oyuncu, İnstagram'dan iletişime geçtiği taraftarlara "Hep birlikte büyük başarılar kazanacağız. Desteğiniz beni daha da güçlü hissettiriyor" mesajı verdi .

  1. 6.7.2019
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