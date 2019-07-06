Babel sezonu bekliyor

Yeni transfer Ryan Babel bir an önce Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray taraftarının önüne çıkmak için sabırsızlanıyor. Hollandalı oyuncu, İnstagram'dan iletişime geçtiği taraftarlara "Hep birlikte büyük başarılar kazanacağız. Desteğiniz beni daha da güçlü hissettiriyor" mesajı verdi .