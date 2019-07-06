Babel sezonu bekliyor
Yeni transfer Ryan Babel bir an önce Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray taraftarının önüne çıkmak için sabırsızlanıyor. Hollandalı oyuncu, İnstagram'dan iletişime geçtiği taraftarlara "Hep birlikte büyük başarılar kazanacağız. Desteğiniz beni daha da güçlü hissettiriyor" mesajı verdi .
Yeni transfer Ryan Babel bir an önce Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray taraftarının önüne çıkmak için sabırsızlanıyor. Hollandalı oyuncu, İnstagram'dan iletişime geçtiği taraftarlara "Hep birlikte büyük başarılar kazanacağız. Desteğiniz beni daha da güçlü hissettiriyor" mesajı verdi .
- 6.7.2019
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‘Audi Cup’ta buluşalım’
Toplam 1
Yorum
Neymar JR HL HL HL HL HLH HL HL HL HL HL HL H LH LH LH LH LH ALİ BASKAN OLEYYYYYYY
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Fransızlar Galatasaray'a transferi duyurdu! Franck Ribery... Son dakika transfer haberleri...
Toplam 1
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ALTIN OLSAN GELME GS HALA BU ADAMDAN MEDET UMUYORSA YANDI DEMEKTİR. BU ADAMIN GS YA GELECEK YÜZÜ VAR MI
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Beşiktaş'ta harekat başladı
Toplam 2
Yorum
eray dorukhan kesinlikle satılmamalı yetenekli ve yeri zor dolar dorukhan gibi 3 4 transferimiz olsa takımının sırtı yere gelmez
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