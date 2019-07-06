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06 Temmuz 2019, Cumartesi
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boşa çıktı

Aytaç Kara boşa çıktı

'la adı anılan , 'da alacaklarına karşılık bonservisini aldı. Galatasaray, Aytaç ile görüşme halinde olduğu öne sürüldü.

Bursaspor'un orta sahası Aytaç Kara boşa çıktı. Uzun süredir ismi ve diğer ekipleriyle anılan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu 2 milyon TL karşılığında bonservisini eline aldı. Aytaç geçen sezon 32 lig maçında 6 gol, 2 asistle oynadı.


Sinan Gümüş Genoa'da
Cimbom ile kontratı biten Sinan resmen Genoa'da. İtalyan kulübü anlaşmanın kaç yıllık olduğunu belirtmezken 27 yaşındaki futbolcunun uzun süre oynayacağı belirtildi. Öte yandan Genoa; Pandev, Dzemaili, Koray Günter ve Prandelli'den sonra başka bir G.Saraylı'yı aldı.

Testler sürdü hız kesilmedi
Galatasaray yeni sezona hazırlık kapsamında 'nde ikinci gün çalışmalarını gerçekleştirdi. Sabah 10.00 ve akşam 18.00'de olmak üzere günde çift antrenman yapan sarı- kırmızılılarda sağlık kontrolleri devam etti. Futbolcular sabah güç, dayanıklılık ve kondisyon antrenmanı yaparken akşam idmanında topla teknik çalışmalar gerçekleştirildi. Futbolcuların neşeli tavrı dikkat çekti.
  1. 6.7.2019
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