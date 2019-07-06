Aytaç Kara boşa çıktı
Galatasaray'la adı anılan Aytaç Kara, Bursaspor'da alacaklarına karşılık bonservisini aldı. Galatasaray, Aytaç ile görüşme halinde olduğu öne sürüldü.
Sinan Gümüş Genoa'da
Cimbom ile kontratı biten Sinan resmen Genoa'da. İtalyan kulübü anlaşmanın kaç yıllık olduğunu belirtmezken 27 yaşındaki futbolcunun uzun süre oynayacağı belirtildi. Öte yandan Genoa; Pandev, Dzemaili, Koray Günter ve Prandelli'den sonra başka bir G.Saraylı'yı aldı.
Testler sürdü hız kesilmedi
Galatasaray yeni sezona hazırlık kapsamında Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ikinci gün çalışmalarını gerçekleştirdi. Sabah 10.00 ve akşam 18.00'de olmak üzere günde çift antrenman yapan sarı- kırmızılılarda sağlık kontrolleri devam etti. Futbolcular sabah güç, dayanıklılık ve kondisyon antrenmanı yaparken akşam idmanında topla teknik çalışmalar gerçekleştirildi. Futbolcuların neşeli tavrı dikkat çekti.
- 6.7.2019
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‘Audi Cup’ta buluşalım’
Toplam 1
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Neymar JR HL HL HL HL HLH HL HL HL HL HL HL H LH LH LH LH LH ALİ BASKAN OLEYYYYYYY
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Fransızlar Galatasaray'a transferi duyurdu! Franck Ribery... Son dakika transfer haberleri...
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ALTIN OLSAN GELME GS HALA BU ADAMDAN MEDET UMUYORSA YANDI DEMEKTİR. BU ADAMIN GS YA GELECEK YÜZÜ VAR MI
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Beşiktaş'ta harekat başladı
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eray dorukhan kesinlikle satılmamalı yetenekli ve yeri zor dolar dorukhan gibi 3 4 transferimiz olsa takımının sırtı yere gelmez
Aytaç Kara boşa çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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