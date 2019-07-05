Yunus Akgün için kritik karar
Galatasaray'ın genç yıldızlarından Yunus Akgün, uzun süredir Lazio'nun gündemindeydi. 18 yaşındaki sağ kanat için İtalyan ekibinin 4 milyon euro bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan pay önerdiği iddia edilmişti Galatasaray'ın Lazio'nun teklifine sıcak baktığı ve 5 milyon bonservis bedeli ödenmesi halinde bu oyuncunun satışa onay vereceği belirtildi.
- 5.7.2019
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
istanbullum bulunduğu ortamda saman alevi gibi parladı takım değiştirdiğinde hangi takıma giderse gitsin çok kısa zamanda sönecektir
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
cimbom3231 Mbaye Diagne de galatasaraya gol kralı olarak geldi ama maçlarda ne kadar saç baş yoldurttuğunu unutmayın. o kadarda ısrara gerek yok.
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
Ronaldinho sait Gomis daha iyi vedat muriç den
Yunus Akgün için kritik karar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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