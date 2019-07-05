Sinan Bolat iddiası
Muslera’ya alternatif arayan Galatasaray için yeni isim ortaya atıldı. Belçika basını, Antwerp forması giyen Sinan Bolat’ın Aslan’a yakın olduğunu yazdı. Galatasaray'ın gündemindeki 30 yaşındaki eldiven Sinan Bolat, kariyerinde 9 farklı ekibin kalesini korudu.
Sinan Bolat, kariyerinde 9 farklı takımda forma giydi. 30 yaşındaki file bekçisi, sırasıyla Genk, Standard Liege, Porto, Kayseri, Galatasaray, Club Brugge, Nacional, Arouca, Royal Antwerp'te oynadı.
- 5.7.2019
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
istanbullum bulunduğu ortamda saman alevi gibi parladı takım değiştirdiğinde hangi takıma giderse gitsin çok kısa zamanda sönecektir
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
cimbom3231 Mbaye Diagne de galatasaraya gol kralı olarak geldi ama maçlarda ne kadar saç baş yoldurttuğunu unutmayın. o kadarda ısrara gerek yok.
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
Ronaldinho sait Gomis daha iyi vedat muriç den
Sinan Bolat iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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