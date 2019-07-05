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05 Temmuz 2019, Cuma
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Recep’in yeni adresi Belçika

Recep’in yeni adresi Belçika

'ın genç futbolcusu , Avrupa'ya açıldı. Galatasaray 18 yaşındaki Recep Gül'ü Belçika ekiplerinden 'ya kiralık olarak gönderdi.

Cimbom, sözleşmesini 2021'e kadar uzattığı 'ya kiraladı. altyapısından yetişen 18 yaşındaki oyuncu, bedelsiz olarak Belçika ekibinin yolunu tuttu. Westerlo'ya 80 bin euro'ya oyuncuyu satın alma opsiyonu verilirken, Recep'in 2020- 21 sezonunda aylık net 4 bin TL maaş ve oynayacağı maçlarda 20 bin TL galibiyet primi kazanacağı belirtildi.
  1. 5.7.2019
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