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05 Temmuz 2019, Cuma
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olay çıkardı!

Mbaye Diagne olay çıkardı!

'ın Senegalli golcüsü , Afrika Kupası'nda milli takımıyla boy gösteriyor. Diagne ile ilgili ortaya flaş bir iddia atıldı. Maçlarda fazla süre alamayan Diagne'nin hocasıyla tartıştığı öne sürüldü.

Galatasaray'ın golcüsü için dün çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Afrika Kupası'nda mücadele eden Senegal Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan yıldız futbolcunun, kendisine şans vermediği için hocası Aliou Cisse ile tartıştığı ileri sürüldü. Grup maçlarında yalnızca Cezayir'e karşı 18 dakika sahada kalan Diage'nin Uganda karşılaşmasında da oynamaması halinde kampı terk edeceği belirtiliyor.

Emre'den mesaj var
Geçtiğimiz sezonun 32. haftasında oynanan maçında ayağı kırılan Emre Akbaba'nın en az 1 sene sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Tedavisine devam edilen Emre, "Verilen programı eksiksiz uygulamaya çalışıyorum. Takımı kenardan fazla izlememek, sahalara dönmek için elimden geleni yapacağım. İnşallah yeni sezonun ikinci yarısına yetişirim" ifadelerini kullandı.
  1. 5.7.2019
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