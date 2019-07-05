Mbaye Diagne olay çıkardı!
Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, Afrika Kupası'nda milli takımıyla boy gösteriyor. Diagne ile ilgili ortaya flaş bir iddia atıldı. Maçlarda fazla süre alamayan Diagne'nin hocasıyla tartıştığı öne sürüldü.
Emre'den mesaj var
Geçtiğimiz sezonun 32. haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçında ayağı kırılan Emre Akbaba'nın en az 1 sene sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Tedavisine devam edilen Emre, "Verilen programı eksiksiz uygulamaya çalışıyorum. Takımı kenardan fazla izlememek, sahalara dönmek için elimden geleni yapacağım. İnşallah yeni sezonun ikinci yarısına yetişirim" ifadelerini kullandı.
- 5.7.2019
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
istanbullum bulunduğu ortamda saman alevi gibi parladı takım değiştirdiğinde hangi takıma giderse gitsin çok kısa zamanda sönecektir
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
cimbom3231 Mbaye Diagne de galatasaraya gol kralı olarak geldi ama maçlarda ne kadar saç baş yoldurttuğunu unutmayın. o kadarda ısrara gerek yok.
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
Ronaldinho sait Gomis daha iyi vedat muriç den
Mbaye Diagne olay çıkardı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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