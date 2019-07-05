Kombinede genel satışlar başladı
Galatasaray genel kombine satışına başladı. Bilet fiyatları en düşük bin 500 TL, en yüksek 7 bin 500 TL olmak üzere belirlendi. Kombine kartlar için farklı taksit planlamaları yapılırken, sezon içerisinde 1 kombine kartın en fazla 7 kez devredileceği belirtildi
- 5.7.2019
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
istanbullum bulunduğu ortamda saman alevi gibi parladı takım değiştirdiğinde hangi takıma giderse gitsin çok kısa zamanda sönecektir
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
cimbom3231 Mbaye Diagne de galatasaraya gol kralı olarak geldi ama maçlarda ne kadar saç baş yoldurttuğunu unutmayın. o kadarda ısrara gerek yok.
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
Ronaldinho sait Gomis daha iyi vedat muriç den
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