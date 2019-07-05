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05 Temmuz 2019, Cuma
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İngilizler ‘Seri’ diyor

İngilizler ‘Seri’ diyor

İngiliz basınında yer alan iddialara göre , Fulham'ın orta saha oyuncusu 'yle yakından ilgileniyor. Seri'yi Galatasaray dışında Lyon, Napoli, Inter gibi dev ekipler de transfer etmek istiyor.

İngiliz basını, orta saha arayışlarını sürdüren için yeni bir isim ortaya attı. Ada medyasında çıkan haberde sarı-kırmızılıların 'den düşen Fulham'ın yıldızı ile ilgilendiğini yazdı. 27 yaşındaki ön libero için Aslan ile birlikte İnter, Lyon, Napoli ve Crystal Palace'ın da devrede olduğu kaydedildi.
  1. 5.7.2019
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