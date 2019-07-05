İngilizler ‘Seri’ diyor
İngiliz basınında yer alan iddialara göre Galatasaray, Fulham'ın orta saha oyuncusu Jean Michael Seri'yle yakından ilgileniyor. Seri'yi Galatasaray dışında Lyon, Napoli, Inter gibi dev ekipler de transfer etmek istiyor.
- 5.7.2019
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
istanbullum bulunduğu ortamda saman alevi gibi parladı takım değiştirdiğinde hangi takıma giderse gitsin çok kısa zamanda sönecektir
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
cimbom3231 Mbaye Diagne de galatasaraya gol kralı olarak geldi ama maçlarda ne kadar saç baş yoldurttuğunu unutmayın. o kadarda ısrara gerek yok.
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
Ronaldinho sait Gomis daha iyi vedat muriç den
İngilizler ‘Seri’ diyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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