Vedat Muriç kararını açıkladı! Galatasaray ve Fenerbahçe...
Galatasaray ile Fenerbahçe'nin transferi için savaştığı Vedat Muriç, Twitter hesabından kariyerine dair aldığı kararı açıkladı. Muric, sözleşmesi bitene kadar Çaykur Rizespor'da kalacağını belirtti.
Galatasaray ile Fenerbahçe'nin transferi için savaştığı Vedat Muriç, Twitter hesabından kariyerine dair aldığı kararı açıkladı. Muric, sözleşmesi bitene kadar Çaykur Rizespor'da kalacağını belirtti. İşte Muric'in yaptığı açıklama:
"Bugün akşam saatlerinde kulüp başkanımız Sayın Hasan Kartal ile gerçekleşen telefon görüşmemizde, transferimle ilgili tercihlerimizin ayrı kalması ve görüş ayrılıklarımızın olması sebebiyle, sürecin şahsımı daha fazla yıpratmaması adına Çaykur Rizespor Kulübü ile devam eden sözleşmemin bitiş tarihine kadar kulübümden ayrılmama kararı aldım"
Vedat Muriç'in menajeri konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Vedat beni aradı. Başkan ile görüştüğünü ve açıklama yapacağını söyledi. 'Tamam.' dedim. Vedat'ın sözleşmesi devam ediyor. Sizin de bildiğiniz gibi Vedat bir kulübe (Galatasaray) gitmek istediğini söylüyor. Başkan da 'O rakamlara satmam.' diyor. Konu böyle kapanıyor. Şu an herhangi bir başka gelişme yok." değerlendirmesinde bulundu.
- 04.07.2019
- Güncelleme: 04.07.2019 23:58
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
istanbullum bulunduğu ortamda saman alevi gibi parladı takım değiştirdiğinde hangi takıma giderse gitsin çok kısa zamanda sönecektir
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
cimbom3231 Mbaye Diagne de galatasaraya gol kralı olarak geldi ama maçlarda ne kadar saç baş yoldurttuğunu unutmayın. o kadarda ısrara gerek yok.
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
Ronaldinho sait Gomis daha iyi vedat muriç den
Vedat Muriç kararını açıkladı! Galatasaray ve Fenerbahçe... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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