Vedat Muric kararını açıkladı! Galatasaray ve Fenerbahçe... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
04 Temmuz 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Vedat Muriç kararını açıkladı! Galatasaray ve Fenerbahçe...

kararını açıkladı! ve ...

Vedat Muriç kararını açıkladı! Galatasaray ve Fenerbahçe...

ile 'nin transferi için savaştığı , Twitter hesabından kariyerine dair aldığı kararı açıkladı. Muric, sözleşmesi bitene kadar 'da kalacağını belirtti.

ile 'nin transferi için savaştığı , Twitter hesabından kariyerine dair aldığı kararı açıkladı. Muric, sözleşmesi bitene kadar 'da kalacağını belirtti. İşte Muric'in yaptığı açıklama:

"Bugün akşam saatlerinde kulüp başkanımız Sayın Hasan Kartal ile gerçekleşen telefon görüşmemizde, transferimle ilgili tercihlerimizin ayrı kalması ve görüş ayrılıklarımızın olması sebebiyle, sürecin şahsımı daha fazla yıpratmaması adına Çaykur Rizespor Kulübü ile devam eden sözleşmemin bitiş tarihine kadar kulübümden ayrılmama kararı aldım"



Vedat Muriç'in menajeri konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Vedat beni aradı. Başkan ile görüştüğünü ve açıklama yapacağını söyledi. 'Tamam.' dedim. Vedat'ın sözleşmesi devam ediyor. Sizin de bildiğiniz gibi Vedat bir kulübe (Galatasaray) gitmek istediğini söylüyor. Başkan da 'O rakamlara satmam.' diyor. Konu böyle kapanıyor. Şu an herhangi bir başka gelişme yok." değerlendirmesinde bulundu.

  1. 04.07.2019
  2. Güncelleme: 04.07.2019 23:58
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Vedat Muriç kararını açıkladı! Galatasaray ve Fenerbahçe... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN