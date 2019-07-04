Terim ve ekibi sıkı çalışıyor
Aslan'da teknik heyet yoğun transfer döneminde sıkı şekilde çalışıyor. Scout şefi Emre Utkucan'ın "İmparator ve askerleri için durmak yok" mesajıyla fotoğraf paylaştı.
Aslan'da teknik heyet yoğun transfer döneminde sıkı şekilde çalışıyor. Scout şefi Emre Utkucan'ın "İmparator ve askerleri için durmak yok" mesajıyla paylaştığı fotoğrafta teknik direktör Fatih Terim'in haricinde yardımcıları Hasan Şaş, Levent Şahin, Ümit Davala, dış transferleri yürüten Şükrü Hanedar yer alıyor. Transfer gelişmelerini takip eden İmparator ve ekibi yeni sezon planlamasını da tüm detaylarıyla masaya yatırdılar.
- 4.7.2019
-
Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilen Stefano Okaka kimdir? Stefano Okaka kaç yaşında? Kariyeri ve bilinmeyenler...
Toplam 1
Yorum
balon baaloonnnnn. 2 . diagne olabilir
-
Boluspor'da Giray Bulak dönemi başladı! Son dakika spor haberleri
Toplam 1
Yorum
ömer hayırlı olsun...
-
Trabzonspor'da sıra Adebayor'da!
Toplam 1
Yorum
acg bu adam bize lazım değil.
Terim ve ekibi sıkı çalışıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.