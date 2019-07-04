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04 Temmuz 2019, Perşembe
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Terim ve ekibi sıkı çalışıyor

Terim ve ekibi sıkı çalışıyor

Aslan'da teknik heyet yoğun döneminde sıkı şekilde çalışıyor. Scout şefi Utkucan'ın "İmparator ve askerleri için durmak yok" mesajıyla fotoğraf paylaştı.

Aslan'da teknik heyet yoğun döneminde sıkı şekilde çalışıyor. Scout şefi Utkucan'ın "İmparator ve askerleri için durmak yok" mesajıyla paylaştığı fotoğrafta teknik direktör 'in haricinde yardımcıları , Levent Şahin, , dış transferleri yürüten Şükrü Hanedar yer alıyor. Transfer gelişmelerini takip eden İmparator ve ekibi yeni sezon planlamasını da tüm detaylarıyla masaya yatırdılar.

  1. 4.7.2019
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