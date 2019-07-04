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04 Temmuz 2019, Perşembe
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'dan resmi Banega açıklaması! ...

Sevilla'dan resmi Banega açıklaması! Galatasaray...

'ın uzun süredir ilgilendiği için kulübü 'dan açıklama geldi. Sportif direktör , Banega'nın resmen takımda kalacağını duyurdu!

, yeni transferleri Joan Jordan ve Diego Carlos için imza töreni düzenledi. Törende sportif direktör , 'ın gündeminde yer alan hakkındaki soruları yanıtladı.

Monchi, "Banega hiçbir zaman satılık olmadı ve takımdan ayrılmayı düşünmüyor. Onun en önemli özelliği spor performansı. Banega'yı satmayı düşünmüyoruz. Kendisi şu an oldukça motive. Önümüzdeki günlerde yeni kontrat için görüşmeler yapacağız" şeklinde konuştu.

Aynı zamanda teknik direktör Julen Lopetegui, "Ever Banega, Monchi'nin Sevilla'da inşa etmeye çalıştığı mükemmel takımın önemli bir parçası" yorumunu yaptı.

Arjantinli futbolcu geçtiğimiz sezon Sevilla formasıyla 32 lig maçına çıktı, 3 gol attı, 5 asist yaptı.

  1. 04.07.2019
  2. Güncelleme: 04.07.2019 15:16
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